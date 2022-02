Możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych. Synoptycy ostrzegają

Jak napisano w komunikacie, w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku, które 1 lutego wyniosło 547 centymetrów, oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną przewiduje się gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do górnej granicy strefy stanów wysokich oraz powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych. W obszarze Wybrzeża ostrzeżenia będą ważne do godz. 23 w środę, w rejonie Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry do godz. 21 tego samego dnia, natomiast w rejonie Żuław i Zalewu Wiślanego wygasną o godz. 12 w czwartek.