Prognoza

Alarmy w dwóch powiatach. IMGW ostrzega

Uwaga na roztopy
Pogoda w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Najbliższe dni przyniosą ocieplenie. Wzrost temperatury sprawi, że pokrywa śnieżna będzie się topić. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Prognozuje się w nich wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami pojawią się też słabe opady deszczu.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, a w dzień termometry wskażą maksymalnie od 5 do 8 st. C. Alarmy ważne będą od godziny 10 w poniedziałek do godziny 18 w środę.

Temperatura wymknie się normom. Pogoda na 16 dni

Temperatura wymknie się normom. Pogoda na 16 dni

Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta

Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta

Arleta Unton-Pyziołek
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

anw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

