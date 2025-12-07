Alarmy w dwóch powiatach. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Prognozuje się w nich wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami pojawią się też słabe opady deszczu.
Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, a w dzień termometry wskażą maksymalnie od 5 do 8 st. C. Alarmy ważne będą od godziny 10 w poniedziałek do godziny 18 w środę.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: anw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock