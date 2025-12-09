Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów

Plebiscyt Zwierzę Roku 2026
Najmłodsi mieszkańcy polskich lasów
Ruszył plebiscyt na polskie Zwierzę Roku 2026 zorganizowany przez Ministerstwo klimatu i środowiska. Głos można oddać na jeden z 12 gatunków, od owadów i niewielkich ptaków po największe ssaki naszego kraju. Akcja ma na celu nie tylko zabawę, ale także edukację.

Zwierzę Roku to doroczny plebiscyt organizowany przez Ministerstwo klimatu i środowiska. W 2025 roku jego zwycięzcą został bocian biały.

W poniedziałek ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zainaugurowała drugą edycję plebiscytu. W głosowaniu bierze udział 12 gatunków: żółw błotny, żuraw, ryś euroazjatycki, wilk szary, bóbr europejski, chomik europejski, łoś euroazjatycki, zimorodek, niedźwiedź brunatny, nadobnica alpejska, węgorz europejski oraz wodniczka - najrzadszy ptak śpiewający Europy.

W plebiscycie może wziąć udział każdy. Swój głos można oddać do 31 stycznia na stronie klimat.gov.pl.

Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026 - nominowane gatunki
Węgorz europejski (Anguilla anguilla)
Węgorz europejski (Anguilla anguilla)
Źródło: Shutterstock
Nadobnica alpejska (Rosalia alpina)
Nadobnica alpejska (Rosalia alpina)
Źródło: Shutterstock
Zimorodek (Alcedo atthis)
Zimorodek (Alcedo atthis)
Źródło: Shutterstock
Wodniczka (Acrocephalus paludicola)
Wodniczka (Acrocephalus paludicola)
Źródło: Shutterstock
Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos arctos)
Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos arctos)
Źródło: Shutterstock
Łoś euroazjatycki (Alces alces)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)
Źródło: Shutterstock
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Źródło: photocech/AdobeStock
Bóbr europejski (Castor fiber)
Bóbr europejski (Castor fiber)
Źródło: Shutterstock
Wilk szary (Canis lupus)
Wilk szary (Canis lupus)
Źródło: AdobeStock
Ryś euroazjatycki (Lynx lynx)
Ryś euroazjatycki (Lynx lynx)
Źródło: Shutterstock
Żółw błotny (Emys orbicularis)
Żółw błotny (Emys orbicularis)
Źródło: PhotopankPL/Shutterstock

"Konkurencja jest bardzo mocna"

Jak podkreśliła w poniedziałek na konferencji prasowej w Poznaniu Paulina Hennig-Kloska, plebiscyt Zwierzę Roku to nie tylko kampania edukacyjna, ale również zaproszenie do współodpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest przyroda w Polsce. Plebiscyt realizowany jest z myślą o edukacji na temat rodzimych gatunków zwierząt i zwróceniu uwagi na ich znaczenie w ekosystemie.

- To jest niezwykle ważny moment, bo pierwszy raz w ten plebiscyt, wybór zwierzęcia roku 2026, będziemy mogli zaangażować wszystkich obywateli, studentów, naukowców. W ramach pracy w resorcie wytypowaliśmy 12 gatunków. Mogły je zgłaszać wszystkie jednostki resortowe, parki narodowe, GDOŚ, Departament Ochrony Przyrody. Z tego wszystkiego wybraliśmy 12 gatunków. Jest z czego wybierać, konkurencja jest bardzo mocna - powiedziała Hennig-Kloska.

Ministra zaznaczyła, że "działania naukowe, przyrodnicze muszą iść w parze z edukacją, zrozumieniem i akceptacją społeczną". - Tylko wtedy, wspólnym wysiłkiem, zmianą często codziennych zachowań, jesteśmy w stanie utrzymać bioróżnorodność, jaka nas otacza w lepszym zakresie, niż dzisiaj wskazują na to niestety ryzyka i zagrożenia - mówiła.

Ubiegłoroczny zwycięzca pod lupą

Podczas konferencji prasowej ministra podziękowała w poniedziałek naukowcom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) za włącznie się w działania ministerstwa związane z plebiscytem i zorganizowanie spisu bocianów. Koordynator Spisu Bociana Białego w Polsce dr Marcin Tobółka z Katedry Zoologii UPP podkreślił, że ogólnopolski spis gniazd bociana białego był przeprowadzony w 2024 roku. Wskazał, że była to akcja, która jest częścią międzynarodowego spisu, prowadzonego na terenie całego obszaru występowania tego gatunku, czyli całej Europy, a także część Azji i Afryki. W ogólnopolskim spisie brali udział naukowcy, a także wielka grupa wolontariuszy, dzięki którym skontrolowano teren ponad 90 procent powierzchni kraju.

- Na serwerze naszej uczelni działa baza, do której można się zalogować, można się zarejestrować i wprowadzać również teraz nawet pojedyncze obserwacje o bocianach. Te osoby biorące udział w spisie były właśnie użytkownikami tej bazy. Wprowadziły one ponad 50 tysięcy rekordów, czyli zarówno gniazda, jak i też potwierdzenie braku gniazda, bo mieliśmy dane archiwalne o starych gniazdach i ci ludzie też weryfikowali, czy gniazdo jeszcze istnieje czy nie - mówił.

Tobółka dodał, że "przez ostatni czas wszyscy koordynatorzy krajowi i koordynatorzy regionalni intensywnie pracowali po to, żeby te dane jeszcze przejrzeć, przeczyścić i w efekcie mamy mniej więcej całkiem precyzyjny szacunek tej liczebności".

- W międzyczasie, jakby równolegle, pracowali też nasi koledzy z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, którzy metodą losowanych kwadratów policzyli również bociany nieco inną metodą i to przeliczyli na teren całego kraju. Okazało się, że nasze wyliczenia z tych dwóch różnych metod są całkiem zbieżne i w tym momencie możemy bezpiecznie powiedzieć, że w Polsce mamy między 44 a 50 tysięcy par lęgowych bocianów. Tyle mieliśmy w 2024 roku - powiedział.

W Polsce bocianów nie brakuje

Dr Tobółka zaznaczył, że liczba bocianów białych w Polsce jest wysoka w porównaniu z innymi państwami. Wskazał, że "na przykład sąsiednie Niemcy, które są powierzchniowo mniej więcej o 1/3 większe, mają 16 tysięcy par - czyli polska populacja jest trzykrotnie większa od populacji niemieckiej. W Ukrainie liczebność populacji jest nieco podobna, też jest to około 45 a 50 tysięcy par, ale kraj jest znacznie większy od Polski. Polska populacja jest sześcio-siedmiokrotnie większa od populacji francuskiej, także jest u nas bocianów naprawdę dużo, możemy być z tego dumni". Ekspert podziękował także wszystkim obserwatorom, którzy wzięli udział w spisie. Zaznaczył, że w samej bazie zarejestrowanych było około 1300 osób, a obserwacje zazwyczaj prowadzone były w grupach, zatem zaangażowanie obserwatorów było bardzo duże.

Autorka/Autor: kp/ast

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
zwierzętabocianyMinisterstwo Klimatu i Środowiska
Czytaj także:
Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Inwazyjny owad na choinkach. Wydano "list gończy"
Polska
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
Świat
Radar opadów
W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Radar opadów
Polska
Skutki trzęsienia ziemi w Japonii
Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami
Świat
Roztopy w Polsce
Żółte alarmy IMGW w części kraju
Całkiem jesienny grudzień
Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
Świat
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia
W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy
Polska
Całkiem jesienny grudzień
Jak długo utrzyma się wielkie ciepło
Śrinagar
Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"
Smog
Aceh po przejściu fali powodziowej
Już ponad 1800 ofiar śmiertelnych powodzi
Świat
Pożar buszu w Nowej Południowej Walii
Drzewo przygniotło strażaka. Nie przeżył
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
Nawet 16 stopni. To będzie "wiosna w grudniu"
Strażak ratuje jelenia, pod którym zapadł się lód
Lód załamał się pod jeleniem. Na pomoc ruszyli strażacy
Świat
Może padać deszcz
Na termometrach nawet 12 stopni. Pogoda na dziś
Francja
Ponad 20 stopni. W kalendarzu jesień, na termometrach wiosna
Świat
Pożar w północno-zachodniej Hiszpanii
Ciemna substancja, przypominająca smołę, leci z kranów
Świat
shutterstock_1376981363_1
Naukowcy: takie słowa łatwiej zapamiętać
Nauka
Mgły nocą
Ta część kraju będzie silnie zamglona
Tak wygląda pingwin przylądkowy (Spheniscus demersus)
Masowa śmierć pingwinów. Naukowcy odkryli jej przyczynę
Nauka
Żaba Pelophylax nigromaculatus zjada szerszenia
"To ​​odkrycie jest zarówno wyjątkowe, jak i ekscytujące"
Nauka
Uwaga na roztopy
Alarmy w dwóch powiatach
W Australii zapanowały ponad 40-stopniowe upały
Tydzień upałów. Było prawie 45 stopni
Świat
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Przeglądał nagrania. Zobaczył coś, czego nie widziano setki lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Temperatura wymknie się normom. Pogoda na 16 dni
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Tefra pochłania kamerę. Widać to na nagraniu
Świat
Później przebiegało już całe stado
Pierwszy odważnie, drugi z rezerwą. Tak żubry przechodziły przez jezdnię
TVN24
Ryś europejski (lynx lynx)
Nie będą musiały jeździć setek kilometrów
Polska
Mgła, mgły, droga, samochody
Tu nadal zalegają mgły. W mocy żółte alarmy
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom