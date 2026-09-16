Polska Trąba powietrzna w Wielkopolsce. Nagranie Oprac. Krzysztof Posytek |

Trąba powietrzna w Smolicach koło Krotoszyna (Wielkopolskie) Źródło wideo: Agnieszka Szulczewska Źródło zdj. gł.: Agnieszka Szulczewska

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W środę przez Polskę wędruje front chłodny, na którym pada i grzmi. Przed groźnymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Powietrze zawirowało w Wielkopolsce

Miejscami na przechodzącym froncie utworzyły się ciekawe, a jednocześnie groźne zjawiska. Do jednego z nich doszło w Smolicach koło Krotoszyna w województwie wielkopolskim, gdzie zaobserwowano trąbę powietrzną.

"Tornado lub gustnado wystąpiło niedawno w Smolicach koło Krotoszyna. (...) Wątpliwości nie pozostawia fakt kontaktu z ziemią." - napisał Łukasz Kuliński, łowca burz z Wielkopolski. Dodał, że kluczowe w identyfikacji zjawiska będą kolejne materiały.

Trąba powietrzna w Smolicach koło Krotoszyna (Wielkopolskie) Źródło: Agnieszka Szulczewska

Gustnado, nazywane także tornadem szkwałowym, to niezbyt duży wir powietrzny, zwykle słaby i dość krótko trwający, który może wystąpić na froncie burzy. Widoczny jest zwykle w postaci rotującej chmury pyłu i odłamków przy ziemi, często pod chmurą szelfową.

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Interwencje strażaków w Wielkopolsce

Jak poinformował dyżurny wielkopolskich strażaków, w związku z przechodzącym frontem od godziny 8 w środę strażacy odnotowali w całym województwie 17 zdarzeń pogodowych, w tym siedem w powiecie krotoszyńskim. Dotyczyły one głównie powalonych drzew i połamanych gałęzi. Nikt nie został poszkodowany.