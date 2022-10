Trudne warunki w Tatrach. W weekend ratownicy TOPR pomogli ośmiu osobom

Upadek z dużej wysokości

Do groźnego wypadku doszło w sobotę na Przełęczy Zawrat, gdzie turystka wpadła do żlebu. Kobieta miała jednak sporo szczęścia - mimo upadku z wysokości 150 metrów na śnieg i skały, nie doznała żadnych obrażeń. Na pomoc wyruszył ratownik TOPR ze schroniska Murowaniec, który pomógł turystce zejść na Halę Gąsienicową. W tym samym czasie śmigłowiec ratunkowy TOPR został wezwany do poszkodowanego w okolicy Szpiglasowej Przełęczy. Z uwagi na obrażenia turysta nie mógł kontynuować wyprawy, dlatego ośmiu ratowników przetransportowało go na noszach do Morskiego Oka. Podobna akcja została przeprowadzona na szlaku na Kościelec.