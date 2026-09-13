Polska Spotkanie dzika z wilkami. Nagranie

Spotkanie dzika z wilkami Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler Źródło zdj. gł.: Leśny Kawaler / Kontakt24

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Coraz częściej widzimy dzikie zwierzęta w naszych miastach. Szukają w nich one pożywienia i schronienia. Rzadziej mamy okazję zobaczyć interakcje między różnymi gatunkami leśnej fauny w jej naturalnym środowisku.

Leśne spotkanie. "Drapieżniki podchodzą do dzika, ale ten nie ustępuje"

Jedną z takich scen uwiecznił pan Dawid, znany jako Leśny Kawaler. Na nagraniu, które przesłał na Kontakt24, widać spotkanie dzika z wilkami. Jak przyznał pan Dawid, to jeden z najbardziej wyjątkowych materiałów, jakie zarejestrował w ostatnim czasie.

- Zarówno wilki, jak i dzik pojawiły się w tym miejscu w tym samym czasie. Doszło zatem do spotkania dwóch gatunków. Wśród wilków widzimy trzy młode oraz dwa dorosłe osobniki. Drapieżniki podchodzą do dzika, ale ten nie ustępuje. Nie ucieka. Stoi odważnie - opowiadał Leśny Kawaler.

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Miłośnik przyrody przez jakiś czas obserwował rozwój sytuacji. Kto zrezygnował z konfrontacji? - Finalnie wilki odpuściły, a dzik spędził tu jeszcze dużo czasu. Dorosłe wilki nie chciały ryzykować. Wiedziały, że jeśli coś im się stanie, ucierpią też na tym młode, które nadal są pod ich opieką - dodał.

Spotkanie dzika z wilkami Źródło: Kontakt24 / Leśny Kawaler