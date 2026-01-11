Logo TVN24
Polska

Polska pod śniegiem. Intensywne opady, apel strażaków

Gdańsk w niedzielę rano
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Śnieg i mróz od rana dają się we znaki w Polsce. W nocy najobfitsze opady śniegu wystąpiły na północy kraju, a miejscami dosypało ponad 10 centymetrów.

Śnieżyce powróciły do Polski. Jak przekazała w niedzielę rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w nocy obfite opady śniegu wystąpiły w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Miejscami mogło dosypać ponad 10 centymetrów, najwięcej w okolicach Radzynia Chełmińskiego w powiecie grudziądzkim.

Śnieg w Polsce. Interwencje strażaków

Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski tłumaczył w programie "Wstajesz i weekend", że na chwilę obecną strażacy w całej Polsce przeprowadzili niecałe 70 interwencji związane z pogodą, głównie na Dolnym Śląsku. Zwrócił uwagę, aby unikać wchodzenia na lód - w wielu miejscach tafla lodu jest zbyt cienka - oraz zadbać o ochronę przed wychłodzeniem organizmu.

- Apelujemy o szczególną ostrożność i sprawdzanie prognozy pogody. To jest bardzo ważne, by być świadomym, co nas czeka w najbliższych godzinach - przekazał.

Klatka kluczowa-151338
Rzecznik PSP Karol Kierzkowski o sytuacji pogodowej w niedzielę rano
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: ast

Źródło: TVN24, IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

