Śnieg w Polsce. Są takie miejsca, gdzie zrobiło się biało

W Polsce w ostatnich tygodniach śnieg można było zobaczyć tylko w górach. Sytuacja we wtorek uległa jednak zmianie, bo w rejonie miejscowości Gołdap w województwie warmińsko-mazurskim pojawiły się słabe opady. Zdjęcie zabielonego krajobrazu, przykrytego cienką warstwą śniegu otrzymaliśmy od pana Adama na Kontakt24.

Pogoda na wtorek. Gdzie może pojawić się śnieg

We wtorek słabych opadów, głównie przelotnego deszczu, ale przechodzącego w mokry śnieg, można spodziewać się głównie we wschodniej części kraju. Większe opady mają wystąpić w górach, gdzie spaść może nawet od dwóch do pięciu centymetrów białego puchu.

