Polska

Śniegu po okna, zasypane auta. Atak zimy na waszych zdjęciach

Zima na całego w miejscowości Tychnowy (Pomorskie)
Atak śnieżycy, Dąbrowa (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Karol
Śnieg sypie w Polsce. Od soboty w sporej części kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed jego intensywnymi opadami. Zaśnieżone krajobrazy - a lokalnie widoki z zasypanych domów - udało się uwiecznić Reporterom24.
Śnieżyce powróciły do Polski. W nocy najwięcej śniegu dosypało w północnej Polsce - punktowo mogło być go sporo ponad 10 centymetrów. Wszystko wskazuje na to, że kolejne godziny przyniosą dalsze śnieżyce.

Zima znów groźna. W Gdańsku samoloty "nie dotarły na lotnisko"
Zima znów groźna. W Gdańsku samoloty "nie dotarły na lotnisko"

Śnieg w Polsce w obiektywach Reporterów24

W niedzielę najsilniejsze opady śniegu spodziewane są na Pomorzu Gdańskim. Na Kontakt24 dostaliśmy wiele zdjęć i nagrań z województwa pomorskiego.

Zima w Tczewie (Pomorskie)

Zima w Tczewie (Pomorskie)
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Zima w Tczewie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Skarszewach (Pomorskie)

Zima w Skarszewach (Pomorskie)
Zima w Skarszewach (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Skarszewach (Pomorskie)
Zima w Skarszewach (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Skarszewach (Pomorskie)
Zima w Skarszewach (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Malborku (Pomorskie)

Zima w Malborku (Pomorskie)
Zima w Malborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Marek
Zima w Malborku (Pomorskie)
Zima w Malborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zimowy poranek w województwie pomorskim

Zimowy poranek w województwie pomorskim
Zimowy poranek w województwie pomorskim
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zimowy poranek w województwie pomorskim
Zimowy poranek w województwie pomorskim
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Atak śnieżycy, Dąbrowa (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Karol

Zima w Pruszczu Gdańskim

Zima w Pruszczu Gdańskim
Zima w Pruszczu Gdańskim
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Pruszczu Gdańskim
Zima w Pruszczu Gdańskim
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Gdańsku

Zima w Gdańsku
Zima w Gdańsku
Źródło: Kontakt24/ Tpmek
Zima w Gdańsku
Zima w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Gdańsku
Zima w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Gdańsku
Zima w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieżyca w Miastku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ YAVOR
Zima w miejscowości Łukocin (Pomorskie)
Zima w miejscowości Łukocin (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Robert
Zima na całego w miejscowości Tychnowy (Pomorskie)
Zima na całego w miejscowości Tychnowy (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24./ Justyna
Zima w Sopocie
Zima w Sopocie
Źródło: Kontakt24/ igaks

Zima urokliwie prezentowała się także w innych regionach kraju, od Warmii i Mazur po Lubelszczyznę.

Zima na Dębowej (Opolskie)

Zima na Dębowej (Opolskie)
Zima na Dębowej (Opolskie)
Źródło: Kontakt24/ Darmit
Zima na Dębowej (Opolskie)
Zima na Dębowej (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima na Dębowej (Opolskie)
Zima na Dębowej (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima na Dębowej (Opolskie)
Zima na Dębowej (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie)

Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie)
Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Marlena
Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie)
Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie)
Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie)

Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie)
Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Hubert
Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie)
Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie)
Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Lad pod Wołominem (Mazowieckie)

Lad pod Wołominem (Mazowieckie)
Lad pod Wołominem (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Ewa
Lad pod Wołominem (Mazowieckie)
Lad pod Wołominem (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Widok na Tolkmicko i Zalew Wiślany (Warmińsko-Mazurskie)
Widok na Tolkmicko i Zalew Wiślany (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ MORDECZKA97

Roztocze zimą (Lubelskie)

Roztocze zimą (Lubelskie)
Roztocze zimą (Lubelskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Roztocze zimą (Lubelskie)
Roztocze zimą (Lubelskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Roztocze zimą (Lubelskie)
Roztocze zimą (Lubelskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Piękna zima, Kraśnik (Lubelskie)
Piękna zima, Kraśnik (Lubelskie)
Źródło: Kontakt24/ Olga kraśnik

Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)

Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Agnieszka
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: ast

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24./ Justyna

Polska pogoda
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom