Śniegu po okna, zasypane auta. Atak zimy na waszych zdjęciach

Atak śnieżycy, Dąbrowa (Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Karol Śnieg sypie w Polsce. Od soboty w sporej części kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed jego intensywnymi opadami. Zaśnieżone krajobrazy - a lokalnie widoki z zasypanych domów - udało się uwiecznić Reporterom24.
Śnieżyce powróciły do Polski. W nocy najwięcej śniegu dosypało w północnej Polsce - punktowo mogło być go sporo ponad 10 centymetrów. Wszystko wskazuje na to, że kolejne godziny przyniosą dalsze śnieżyce.
W niedzielę najsilniejsze opady śniegu spodziewane są na Pomorzu Gdańskim. Na
Kontakt24 dostaliśmy wiele zdjęć i nagrań z województwa pomorskiego. Zima w Tczewie (Pomorskie) Zima w Tczewie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Skarszewach (Pomorskie) Zima w Skarszewach (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Malborku (Pomorskie) Zima w Malborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Marek
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zimowy poranek w województwie pomorskim Zimowy poranek w województwie pomorskim
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Atak śnieżycy, Dąbrowa (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Karol
Zima w Pruszczu Gdańskim Zima w Pruszczu Gdańskim
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Gdańsku Zima w Gdańsku
Źródło: Kontakt24/ Tpmek
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieżyca w Miastku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ YAVOR
Zima w miejscowości Łukocin (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Robert
Zima na całego w miejscowości Tychnowy (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24./ Justyna
Zima w Sopocie
Źródło: Kontakt24/ igaks
Zima urokliwie prezentowała się także w innych regionach kraju, od Warmii i
Mazur po Lubelszczyznę. Zima na Dębowej (Opolskie) Zima na Dębowej (Opolskie)
Źródło: Kontakt24/ Darmit
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Marlena
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie) Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Hubert
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Lad pod Wołominem (Mazowieckie) Lad pod Wołominem (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Ewa
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Widok na Tolkmicko i Zalew Wiślany (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ MORDECZKA97
Roztocze zimą (Lubelskie) Roztocze zimą (Lubelskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Piękna zima, Kraśnik (Lubelskie)
Źródło: Kontakt24/ Olga kraśnik
Poranek w Kozienicach (Mazowieckie) Poranek w Kozienicach (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Agnieszka
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Autorka/Autor: ast Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24./ Justyna