Śniegu po okna, zasypane auta. Atak zimy na waszych zdjęciach

Atak śnieżycy, Dąbrowa (Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Karol

Śnieżyce powróciły do Polski. W nocy najwięcej śniegu dosypało w północnej Polsce - punktowo mogło być go sporo ponad 10 centymetrów. Wszystko wskazuje na to, że kolejne godziny przyniosą dalsze śnieżyce.

Śnieg w Polsce w obiektywach Reporterów24

W niedzielę najsilniejsze opady śniegu spodziewane są na Pomorzu Gdańskim. Na Kontakt24 dostaliśmy wiele zdjęć i nagrań z województwa pomorskiego.

Zima w Tczewie (Pomorskie) Zima w Tczewie (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Tczewie (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Tczewie (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Tczewie (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Tczewie (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Tczewie (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Skarszewach (Pomorskie) Zima w Skarszewach (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Skarszewach (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Skarszewach (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Malborku (Pomorskie) Zima w Malborku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Marek Zima w Malborku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zimowy poranek w województwie pomorskim Zimowy poranek w województwie pomorskim Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zimowy poranek w województwie pomorskim Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Pruszczu Gdańskim Zima w Pruszczu Gdańskim Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Pruszczu Gdańskim Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Gdańsku Zima w Gdańsku Źródło: Kontakt24/ Tpmek Zima w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieżyca w Miastku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ YAVOR

Zima w miejscowości Łukocin (Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Robert

Zima na całego w miejscowości Tychnowy (Pomorskie) Źródło: Kontakt24./ Justyna

Zima w Sopocie Źródło: Kontakt24/ igaks

Zima urokliwie prezentowała się także w innych regionach kraju, od Warmii i Mazur po Lubelszczyznę.

Zima na Dębowej (Opolskie) Zima na Dębowej (Opolskie) Źródło: Kontakt24/ Darmit Zima na Dębowej (Opolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima na Dębowej (Opolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima na Dębowej (Opolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Marlena Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima, Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie) Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24/ Hubert Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Śnieg w Darłowie (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Lad pod Wołominem (Mazowieckie) Lad pod Wołominem (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24/ Ewa Lad pod Wołominem (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Widok na Tolkmicko i Zalew Wiślany (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ MORDECZKA97

Roztocze zimą (Lubelskie) Roztocze zimą (Lubelskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Roztocze zimą (Lubelskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Roztocze zimą (Lubelskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Piękna zima, Kraśnik (Lubelskie) Źródło: Kontakt24/ Olga kraśnik

Poranek w Kozienicach (Mazowieckie) Poranek w Kozienicach (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24/ Agnieszka Poranek w Kozienicach (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Poranek w Kozienicach (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Poranek w Kozienicach (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Poranek w Kozienicach (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: ast Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24./ Justyna