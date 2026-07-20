Załamanie pogody w Szczecinie. Auta brnęły przez zalane ulice
Jak informuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek przez Polskę przechodzą fronty atmosferyczne, na których grzmi. W ciągu dnia wyładowania pojawiały się w wielu województwach. W części kraju do późnego wieczora ważne są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Zachodniopomorskie. Zalane ulice w Szczecinie
Pogoda była groźna między innymi w województwie zachodniopomorskim. Jak przekazał Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w godzinach 8-16 strażacy odnotowali 10 interwencji związanych z pogodą
Rzecznik poinformował, że większość interwencji miała miejsce na terenie Szczecina i dotyczyły one zalanych dróg i posesji. Pod wodą znalazły się między innymi ulice Tama Pomorzańska i Derdowskiego. Na ulicy Wojska Polskiego drzewo spadło na zaparkowane pod nim samochody.
Dolnośląskie. Piorun trafił w drzewo
Burzowe chmury pojawiły się także na Dolnym Śląsku. W miejscowości Wykroty w powiecie bolesławieckim piorun trafił w wierzbę - poinformował nas Reporter24 Kristof za pomocą serwisu Kontakt 24.