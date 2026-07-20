Załamanie pogody w Szczecinie. Auta brnęły przez zalane ulice

Zalane drogi w Szczecinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak informuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek przez Polskę przechodzą fronty atmosferyczne, na których grzmi. W ciągu dnia wyładowania pojawiały się w wielu województwach. W części kraju do późnego wieczora ważne są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zachodniopomorskie. Zalane ulice w Szczecinie

Pogoda była groźna między innymi w województwie zachodniopomorskim. Jak przekazał Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w godzinach 8-16 strażacy odnotowali 10 interwencji związanych z pogodą

Rzecznik poinformował, że większość interwencji miała miejsce na terenie Szczecina i dotyczyły one zalanych dróg i posesji. Pod wodą znalazły się między innymi ulice Tama Pomorzańska i Derdowskiego. Na ulicy Wojska Polskiego drzewo spadło na zaparkowane pod nim samochody.

Zalane drogi w Szczecinie Źródło: TVN24

Dolnośląskie. Piorun trafił w drzewo

Burzowe chmury pojawiły się także na Dolnym Śląsku. W miejscowości Wykroty w powiecie bolesławieckim piorun trafił w wierzbę - poinformował nas Reporter24 Kristof za pomocą serwisu Kontakt 24.

Piorun uderzył w wierzbę, Wykroty (Dolnośląskie) Piorun uderzył w wierzbę, Wykroty (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 / Kristof Piorun uderzył w wierzbę, Wykroty (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 / Kristof Piorun uderzył w wierzbę, Wykroty (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 / Kristof Piorun uderzył w wierzbę, Wykroty (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 / Kristof