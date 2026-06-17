Polska Obłoki srebrzyste nad Polską. Wyjątkowe zdjęcia Oprac. Franciszek Wajdzik |

Obłoki srebrzyste, Nowogród (Podlaskie) Źródło wideo: Karol/ Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Sieć Obserwatorów Burz/fot. Krystian Szczepaniak, Silno

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Obłoki srebrzyste to najwyższe chmury, jakie możemy dostrzec z powierzchni Ziemi. Powstają w mezosferze, czyli na wysokości 75-85 kilometrów. Składające się z mikroskopijnych kryształków lodu chmury rozświetlają nocne niebo, tworząc jasne, świetliste smugi. Ubiegłej nocy to niezwykłe i rzadkie zjawisko było widoczne niemal w całym kraju.

"Ależ to była noc"

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia malowniczego nocnego nieba. Świetliste smugi zaobserwowano między innymi na Suwalszczyźnie oraz nad Ustką.

Obłoki srebrzyste nad Suwalszczyzną Obłoki srebrzyste nad Suwalszczyzną Źródło: Kontakt24 / Machaj. Obłoki srebrzyste nad Suwalszczyzną Źródło: Kontakt24 / Machaj. Obłoki srebrzyste nad Suwalszczyzną Źródło: Kontakt24 / Machaj. Obłoki srebrzyste nad Suwalszczyzną Źródło: Kontakt24 / Machaj.

Obłoki srebrzyste pojawiły się także w innych częściach kraju. Organizacja Sieć Obserwatorów Burz udostępniła zdjęcia między innymi z województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

"Ależ to była noc! Piękne obłoki srebrzyste były widoczne niemal w całym kraju" - czytamy na profilu Sieci Obserwatorów Burz.

Obłoki srebrzyste - jak je obserwować?

Warunki sprzyjające obserwacji zjawiska występują późną wiosną i latem w okolicach zmierzchu lub świtu, kiedy Słońce znajduje się od 6 do 16 stopni poniżej horyzontu. W przypadku półkuli północnej okres ich obserwacji zaczyna się w połowie maja i trwa do końca sierpnia, ale najłatwiej zobaczyć je w czerwcu i lipcu.

Największe szanse na dostrzeżenie obłoków będziemy mieć, gdy wybierzemy się poza miasto, daleko od jego świateł. Warto również zadbać o to, aby widoku nie przysłaniały drzewa czy inne elementy krajobrazu. Obłoki srebrzyste możemy obserwować gołym okiem.

Redagowali: dd, ast