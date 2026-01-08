W tym miejscu termometry pokazały -20,5 st. C

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, przeważająca część kraju znajduje się w zasięgu klina wyżu znad Finlandii, w strumieniu arktycznego powietrza. Zarówno noc ze środy na czwartek, jak i czwartkowy poranek ponownie okazały się niezwykle mroźne. W części kraju termometry pokazały wartości poniżej -20 stopni.

Gdzie było najzimniej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że o godzinie 6 w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) temperatura powietrza wyniosła -20,5 st. C. Lokalnie temperatura mogła być jeszcze niższa. Niezwykle zimno było też w położonym w tym samym województwie Kłodzku, gdzie termometry pokazały -16 st. C.

Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w: Lęborku (-13,7 st. C) w woj. pomorskim, Olsztynie (-12 st. C) i Mikołajkach (-11,4 st. C) w woj. warmińsko-mazurskim oraz Legnicy (-11,8 st. C) i Wrocławiu (-11 st. C) w woj. dolnośląskim.

Temperatura w czwartek (08.01) o godzinie 6 Źródło: IMGW

