Polska

Mróz w Polsce. -38 stopni. Taka może być temperatura odczuwalna

Noc będzie mroźna
Mróz w Polsce
Źródło: TVN24
Mróz w Polsce. Noc z niedzieli na poniedziałek ma być bardzo mroźna. Termometry mogą pokazać miejscami -29 stopni. Temperatura odczuwalna ma być jeszcze niższa i sięgnąć niemal -40 stopni.

W niedzielę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie w związku z silnym mrozem i trudną sytuacją pogodową w kraju. Uczestniczył w nim wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, a także wojewodowie i komendanci z Polskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Wód Polskich, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Linii Kolejowych S.A.

- Przed nami najzimniejsza noc. Szacujemy, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w Suwałkach temperatura może spaść do -29 stopni. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura odczuwalna może być znacznie niższa, wynosząca -38/-36 stopni. Ściana wschodnia, północna i północno-wschodnia część Mazowsza będą dotknięte tą zimną masą powietrza - powiedział Wiesław Szczepański. Dodał, że zimna noc spodziewana jest też na Podlasiu, Lubelszczyźnie i północnej części Pomorza. - Też taka zimna noc czeka nas jutro, czyli w nocy z poniedziałku na wtorek - mówił na konferencji prasowej Wiesław Szczepański.

Jak przekazał wiceminister spraw wewnętrznych, z wtorku na środę czeka na zmiana pogody. W województwach podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i części lubelskiego prognozowane są marznące opady. - W tych regionach drogi mogą być oblodzone, a także linie kolejowe - dodał.

"Przed nami najzimniejsza noc"
Źródło: TVN24

Rośnie bilans ofiary zimy

Wiceminister przekazał, że w ciągu minionej doby śmierć z powodu wychłodzenia organizmu poniosła kolejna osoba, co oznacza, że statystyka ofiar śmiertelnych tegorocznej zimy wzrosła do 38 osób (dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej było to 16 osób). Służby czekają na wyniki sekcji zwłok dwóch kolejnych osób, których ciała odnaleziono w pustostanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. - Jeśli tak by się stało (osoby te zmarłyby z powodu zimna - przyp. red.), to ta statystyka wzrasta do 40 ofiar tej zimy - podsumował. Wyjaśnił, że wszystkie służby, w tym 8600 policjantów, są zaangażowane w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności. Z myślą o nich są udostępniane między innymi specjalne namioty, a także dworce kolejowe - ostatniej nocy na dworcu w Olsztynie spało 20 osób bezdomnych.

-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc

-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc

Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie

Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie

Prognoza

Autorka/Autor: anw/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

