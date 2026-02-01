Mróz w Polsce Źródło: TVN24

W niedzielę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie w związku z silnym mrozem i trudną sytuacją pogodową w kraju. Uczestniczył w nim wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, a także wojewodowie i komendanci z Polskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Wód Polskich, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Linii Kolejowych S.A.

- Przed nami najzimniejsza noc. Szacujemy, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w Suwałkach temperatura może spaść do -29 stopni. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura odczuwalna może być znacznie niższa, wynosząca -38/-36 stopni. Ściana wschodnia, północna i północno-wschodnia część Mazowsza będą dotknięte tą zimną masą powietrza - powiedział Wiesław Szczepański. Dodał, że zimna noc spodziewana jest też na Podlasiu, Lubelszczyźnie i północnej części Pomorza. - Też taka zimna noc czeka nas jutro, czyli w nocy z poniedziałku na wtorek - mówił na konferencji prasowej Wiesław Szczepański.

Jak przekazał wiceminister spraw wewnętrznych, z wtorku na środę czeka na zmiana pogody. W województwach podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i części lubelskiego prognozowane są marznące opady. - W tych regionach drogi mogą być oblodzone, a także linie kolejowe - dodał.

Rośnie bilans ofiary zimy

Wiceminister przekazał, że w ciągu minionej doby śmierć z powodu wychłodzenia organizmu poniosła kolejna osoba, co oznacza, że statystyka ofiar śmiertelnych tegorocznej zimy wzrosła do 38 osób (dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej było to 16 osób). Służby czekają na wyniki sekcji zwłok dwóch kolejnych osób, których ciała odnaleziono w pustostanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. - Jeśli tak by się stało (osoby te zmarłyby z powodu zimna - przyp. red.), to ta statystyka wzrasta do 40 ofiar tej zimy - podsumował. Wyjaśnił, że wszystkie służby, w tym 8600 policjantów, są zaangażowane w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności. Z myślą o nich są udostępniane między innymi specjalne namioty, a także dworce kolejowe - ostatniej nocy na dworcu w Olsztynie spało 20 osób bezdomnych.

