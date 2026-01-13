Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Lis w Poznaniu. "Polował na mysz"

Lis
Lis w Poznaniu
Źródło: Mirosław/Kontakt24
Lis pojawił się blisko centrum Poznania i nie zwracał uwagi na przejeżdżające obok samochody. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać, jak zwierzę poluje. - Lisy biegają tutaj, zadomowiły się - powiedział pan Mirosław, autor wideo.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać polującego lisa. Wideo zostało uchwycone w poniedziałek po godzinie 16 w Poznaniu, między ulicą Starołęcką a Romana Maya.

- To nie centrum, ale główna trasa dojazdowa do centrum Poznania. Nie słyszałem, by ludzie zgłaszali to władzom miasta, bo to jest tu normalne, powszechne, że w okolicach Starołęki są lisy. Ten nie wyglądał na takiego ze wścieklizną, polował na mysz. W okolicach też są kury, więc jest to zachowanie typowego lisa - powiedział pan Mirosław, autor nagrania. - Lisy (przyp. red.) biegają sobie tutaj, zadomowiły się. Tu były ogródki działkowe, to dzielnica jednorodzinna. Kiedyś nawet zdarzały się bażanty - dodał.

Lis w Poznaniu
Źródło: Mirosław/Kontakt24

Lis rudy. Czym się żywi?

Lis rudy, zwany też pospolitym (Vulpes vulpes), to drapieżny ssak należący do rodziny psowatych (Canidae). Jego zasięg występowania na półkuli północnej jest duży - żyje w Europie, Ameryce Północnej, w części Azji i w północnej Afryce. Do Australii został wprowadzony i jest tam obecnie gatunkiem inwazyjnym.

Lisy polują głównie na małe gryzonie. Czasami ich pokarm stanowią zającowate, kurowate, a także małe gady, bezkręgowce oraz młode kopytne.

Lis (zdjęcie ilustracyjne)
Lis (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Krzysztof/AdobeStock

Autorka/Autor: amn, anw/dd

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta
Czytaj także:
Marznące opady
Niebezpieczna ślizgawica. Sprawdź, gdzie uważać
Prognoza
Kangur w basenie
Chciał się ochłodzić, wskoczył do basenu w parku rozrywki
Ciekawostki
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz
Prognoza
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
Świat
Panele słoneczne u wybrzeży Szanghaju
"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach
Świat
Zaśnieżone samochody
Śniegu tyle, że będą go wywozić ciężarówkami
Polska
AdobeStock_495329614
Masowa śmierć nietoperzy. "Najbardziej ucierpiały matki i młode"
Nauka
shutterstock_1933378853
Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie
Prognoza
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze łamią lód na Wiśle. Pierwsza taka akcja od 10 lat
Polska
NARCIARKA
Na nartach po Rynku Podgórskim. Atak zimy w Krakowie
TVN24
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
Prognoza
Komin, dym, smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Estonia. Z zamarzniętego wodospadu odpadła potężna masa lodu
Z wodospadu oderwały się wielkie sople. Byli przy nim ludzie
Świat
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
Świat
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
Prognoza
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Lokalne władze zostawiły ich samym sobie
Świat
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
Prognoza
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
Polska
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
Świat
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
Prognoza
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
Polska
Zniszczenia w prowincji Hatay na południu Turcji
Wielkoszczury pomogą ratować ludzi po trzęsieniach ziemi
Świat
Klatka kluczowa-153765
Niezwykłe nagranie wilków. Tak próbują zdobyć wodę w zamarzniętym lesie
Polska
Lotnisko we Frankfurcie
Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia
Świat
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
Świat
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
Polska
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
Polska
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
Prognoza
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
Polska
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom