Lis w Poznaniu. "Polował na mysz"

Lis w Poznaniu Źródło: Mirosław/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać polującego lisa. Wideo zostało uchwycone w poniedziałek po godzinie 16 w Poznaniu, między ulicą Starołęcką a Romana Maya.

- To nie centrum, ale główna trasa dojazdowa do centrum Poznania. Nie słyszałem, by ludzie zgłaszali to władzom miasta, bo to jest tu normalne, powszechne, że w okolicach Starołęki są lisy. Ten nie wyglądał na takiego ze wścieklizną, polował na mysz. W okolicach też są kury, więc jest to zachowanie typowego lisa - powiedział pan Mirosław, autor nagrania. - Lisy (przyp. red.) biegają sobie tutaj, zadomowiły się. Tu były ogródki działkowe, to dzielnica jednorodzinna. Kiedyś nawet zdarzały się bażanty - dodał.

Lis w Poznaniu Źródło: Mirosław/Kontakt24

Lis rudy. Czym się żywi?

Lis rudy, zwany też pospolitym (Vulpes vulpes), to drapieżny ssak należący do rodziny psowatych (Canidae). Jego zasięg występowania na półkuli północnej jest duży - żyje w Europie, Ameryce Północnej, w części Azji i w północnej Afryce. Do Australii został wprowadzony i jest tam obecnie gatunkiem inwazyjnym.

Lisy polują głównie na małe gryzonie. Czasami ich pokarm stanowią zającowate, kurowate, a także małe gady, bezkręgowce oraz młode kopytne.

Lis (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Krzysztof/AdobeStock

Autorka/Autor: amn, anw/dd Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24