Lis w Poznaniu. "Polował na mysz"

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać polującego lisa. Wideo zostało uchwycone w poniedziałek po godzinie 16 w Poznaniu, między ulicą Starołęcką a Romana Maya.
- To nie centrum, ale główna trasa dojazdowa do centrum Poznania. Nie słyszałem, by ludzie zgłaszali to władzom miasta, bo to jest tu normalne, powszechne, że w okolicach Starołęki są lisy. Ten nie wyglądał na takiego ze wścieklizną, polował na mysz. W okolicach też są kury, więc jest to zachowanie typowego lisa - powiedział pan Mirosław, autor nagrania. - Lisy (przyp. red.) biegają sobie tutaj, zadomowiły się. Tu były ogródki działkowe, to dzielnica jednorodzinna. Kiedyś nawet zdarzały się bażanty - dodał.
Lis rudy. Czym się żywi?
Lis rudy, zwany też pospolitym (Vulpes vulpes), to drapieżny ssak należący do rodziny psowatych (Canidae). Jego zasięg występowania na półkuli północnej jest duży - żyje w Europie, Ameryce Północnej, w części Azji i w północnej Afryce. Do Australii został wprowadzony i jest tam obecnie gatunkiem inwazyjnym.
Lisy polują głównie na małe gryzonie. Czasami ich pokarm stanowią zającowate, kurowate, a także małe gady, bezkręgowce oraz młode kopytne.
Autorka/Autor: amn, anw/dd
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24