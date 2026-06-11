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Wezbrały tatrzańskie potoki. Przekroczony stan ostrzegawczy

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Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
rzeki malopolskie.mp4
Źródło wideo: PAP
Źródło zdj. gł.: PAP
Po intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Lokalnie doszło do przekroczenia stanów ostrzegawczych. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o zachowanie ostrożności podczas górskich wędrówek.

W nocy ze środy na czwartek w województwie małopolskim intensywnie padało. Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w ciągu minionej doby w Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy. Na Hali Gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 l/mkw.

Jeszcze większe wrażenie robią sumy opadów za dwie ostatnie doby. Jak przekazał w czwartek po godzinie 8 rano nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, w Zakopanem w 48 godzin zarejestrowano opady rzędu 93,2 l/mkw. Mocno lało także na Hali Ornak - spadło tam 82,2 l/mkw.

W CZWARTEK OPADY NADAL WĘDRUJĄ NAD KRAJEM. ŚLEDŹ ICH WĘDRÓWKĘ NA MAPACH

Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
Źródło zdjęcia: PAP

Pomarańczowe ostrzeżenia przed wezbraniami

W związku z wysokimi sumami opadów doszło do szybkich wzrostów stanów wód w potokach i rzekach. Stan ostrzegawczy został przekroczony na Dunajcu w Nowym Targu, gdzie wodowskaz wskazał 277 centymetrów.

IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni Sękówki w rejonie Gorlic. Na stacji hydrologicznej Gorlice na tej rzece poziom wody po godzinie 16 osiągnął 396 cm i kształtował się powyżej progu ostrzegawczego, a zdaniem synoptyków IMGW spodziewane są dalsze szybkie wzrosty poziomu wody. Według prognoz możliwe jest krótkotrwałe osiągnięcie stanu alarmowego.

W górach panują trudne warunki, przed którymi ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). Jak przekazał w komunikacie, intensywne opady deszczu powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. TPN apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania wycieczek oraz śledzenie bieżących komunikatów o warunkach na szlakach.

Źródło: PAP
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Tagi:
rzekirzekadeszczIMGWTatry
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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