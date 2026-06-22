Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co nas czeka, zanim nastanie piekło. Prognoza pogody

|
Ciepło, słonecznie
Prognozowana temperatura w kolejnych pięciu dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDY RAIN
W nadchodzących dniach pogoda będzie taka, jaką kojarzymy z latem w Polsce. Potem słupki rtęci mogą powędrować do wartości, jakich na termometrach nie widujemy.

Pogodny wyż znad Morza Północnego i Niemiec odsuwa znad południowej Polski front z burzami, a kraj pozostaje w ciepłej masie powietrza. W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem słonecznego wyżu rozciągniętego od Tunezji i Libii po Bałtyk i Morze Północne. Kraj do środy pozostanie w masie powietrza, w której temperatura nie przekroczy 30 stopni Celsjusza.

Dopiero w czwartek, gdy obok wyżu na pogodę zacznie wpływać wir niżowy znad Atlantyku i Francji, cyrkulacja południowa powietrza obejmująca zachód Europy, dosięgnie również Polski. Blokada wyżowa nad Europą zahamuje napływ mas chłodnego powietrza znad Atlantyku, a sprzyjać będzie wlewaniu się w głąb Europy szerokim strumieniem powietrza zwrotnikowego, które osiadając mocno się ogrzeje i doprowadzi pod koniec tygodnia w Polsce do wzrostu temperatury mocno powyżej 30 st. C. W sobotę i niedzielę temperatura wysoko w Karkonoszach (około 1,5 km n.p.m.) ma osiągnąć 24-25 st. C, tym samym przy ziemi upał może być zawrotny.

Klatka kluczowa-511638
Prognozowane opady na kolejne dni
Źródło: Ventusky

Co nas czeka przed natarciem żaru

Wtorek zapowiada się pogodnie. Na Kaszubach temperatura maksymalna wyniesie do 23 stopni, w centrum kraju będzie 26 stopni, a 27 stopni na południu i południowym zachodzie. W Karpatach możliwe zachmurzenie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany i zawiewał w kierunku północno-zachodnim.

>>> Aż 40 stopni na zatrważających mapach IMGW

W środę można spodziewać się zachmurzenia kłębiastego małego i umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie 24-25 stopni na Warmii i Podlasiu, 27 stopni w centrum kraju, a najcieplej, bo aż 29 stopni, będzie na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek będzie słoneczny, z maksymalną temperaturą od 25 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 stopni w centrum kraju, do 30 stopni na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje wiatr północno-zachodni, który będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-511570
Prognozowana temperatura w kolejnych pięciu dniach
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
29 min
2206_superwizjer_zoom
PremieraLawina przekleństw, tysiące wierzycieli. Ujawniamy nagranie spotkania w upadającej firmie
TVN24
Chińskie auta czekają na transport
To może być koniec tanich samochodów z Chin
Maciej Michałek
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyburze
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Piorun, burza, burze
Tu są w mocy czerwone alarmy
Prognoza
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Polska
Stalowa Wola
Zalało ulice, ZUS i hutę
Polska
Burza, chmury, deszcz
Trwa wędrówka burz
Polska
Upał w Polsce
40 stopni. Zatrważające mapy IMGW
Prognoza
Skwar we Francji w sobotę 20.06. Kolejne dni mają być gorętsze
Idzie do nich niewyobrażalny żar
Świat
Zniszczenia w powiecie pyrzyckim po niedzielnych burzach
Brak prądu, zalane drogi. Bilans niedzielnych burz
Polska
Deszcz, grad
Nadciąga kolejna porcja deszczu. Pojawią się silne burze
Prognoza
Burza, noc, piorun
Superkomórka burzowa szaleje w części kraju
Polska
Burza, noc
Groźna noc we wszystkich województwach
Prognoza
Berlin nawiedziła burza z silną ulewą
Przyszła nawałnica, ulice stolicy opustoszały
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów
Prognoza
Lato
"Nie mogliśmy sobie tego odpuścić"
Ciekawostki
Ulewy, intensywne opady deszczu
Alert RCB nadal w mocy
Polska
Burze
Brak prądu, uszkodzone dachy. Prawie 900 interwencji
Polska
Burza, noc
Tutaj wieczorem nadal się błyska
Polska
Burza, noc
Dwa rejony z czerwonymi ostrzeżeniami IMGW
Polska
Upał na horyzoncie
Upały nam nie odpuszczą. Czy pogoda się uspokoi
Prognoza
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Nadciąga silna burza. Komunikat w sprawie Antidotum Airshow w Lesznie
Polska
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym
Świat
Lokalizacja sobotniego trzęsienia ziemi w Grecji
Podwójne trzęsienie ziemi na Krecie
Świat
Po wichurze w Lesznie-0001
Burza przerwała airshow w Lesznie. Co z pokazami w sobotę?
Polska
Słońce, upał
Upał w Polsce. Te 10 zasad warto znać
Ciekawostki
Burze w Polsce
Załamanie pogody w Polsce. "Zgłoszenia wciąż wpływają"
Polska
Wichura w Lesznie
Nagranie z Leszna. Widać siłę żywiołu
Polska
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
Polska
W Wietnamie uratowano ponad 400 kotów
Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów
Świat
Pochmurno, burze
Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"
Polska
Kobieta chłodzi się wiatrakiem
Ostrzeżenia przed ekstremalną temperaturą w Niemczech
Świat
Gorzów Wielkopolski
Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom