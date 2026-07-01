Polska Zalane ulice, uszkodzone dachy. Burzowa środa Anna Bruszewska |

Zalania w Chorzowie Źródło wideo: Sklep wędkarski 16 lipca Źródło zdj. gł.: Sklep wędkarski 16 lipca

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W środę nad Polską przechodzi front, na którym pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Grzmi między innymi w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie, Mazowszu czy Podlasiu. Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert.

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Podkarpackie. Ściana gradu

Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 60 razy usuwając skutki burz, które przeszły w środę nad regionem. Jak przekazał rzecznik prasowy KW PSP starszy brygadier Marcin Betleja, najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim oraz mieleckim. Podkreślił, że większość działań strażaków polegała na usuwaniu połamanych konarów i gałęzi drzew. Drzewa tarasowały jezdnie, chodniki oraz zalegały na prywatnych posesjach. - W 11 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone przez podmuchy wiatru i grad dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych - powiedział. Rzecznik dodał, że najwięcej interwencji odnotowano w północno-zachodniej części województwa. - Na szczęście nikt nie został ranny - zaznaczył. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie przekazał, że bez prądu w regionie jest około tysiąca odbiorców, głównie w okolicach Stalowej Woli i Mielca. Zaznaczył, że awarie usuwane są na bieżąco.

Ściana gradu w rejonach Żywca Źródło: Monia, Sieć Obserwatorów Burz

Po południu w Stalowej Woli sypnął grad. "Znajduje się tam stacjonarna komórka burzowa, która poza gradem, przynosi nawalne opady deszczu mogące prowadzić do zalań" - napisała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.

Kilkucentymetrowy grad pojawił się w Stalowej Woli Źródło zdjęcia: Lorri, Sieć Obserwatorów Burz

Lubelskie. Zerwane dachy, wiatrołomy

Burze pojawiają się w środę także na terenie województwa lubelskiego. Strażacy mają pełne ręce roboty. Dyżurny KW PSP w Lublinie przekazał, że odnotowano łącznie 131 zdarzeń. 102 interwencje dotyczyły usuwania powalonych drzew, 16 - podtopień, a 13 - zerwanych dachów.

"Przez nasz region przechodzą burze. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do komunikatów służb oraz prognoz pogody. Policjanci wspólnie z pozostałymi służbami na bieżąco monitorują sytuację i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców" - zaapelowała w środę policja z Tomaszowa Lubelskiego.

Uszkodzony dach w Tomaszowie Lubelskim Źródło zdjęcia: Policja Tomaszów Lubelski

W Puławach wystąpił nawalny deszcz, doszło do rozległych podtopień. Radiowóz policji nie był w stanie przejechać przez ulicę Kopernika, bo była zalana.

Zalania w Puławach Źródło: wPuławach

"W wielu częściach miasta woda wybijała studzienki, zalana jest część ulic, na niektórych leżą także połamane drzewa. Jestem w kontakcie z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach starszym brygadierem Krzysztofem Morawskim. Wiemy, że na terenie powiatu mamy 140 zgłoszeń, w Puławach 70" - napisał na Facebooku Paweł Maj, prezydent Puław.

Krajobraz po burzach w gminie Końskowola (powiat puławski) Źródło: TVN24

Przechodzącej przez miejscowość Siemień burzy towarzyszył bardzo silny wiatr związany ze zjawiskiem downburst. Downburst to gwałtowny prąd zstępujący w chmurze burzowej, który może powodować poważne szkody.

W miejscowości Siemień (woj. lubelskie) przechodząca burza wygenerowała bardzo silny wiatr związany ze zjawiskiem downburst. Mogły pojawić się tam szkody wiatrowe.

🎥Użytkownik Systemu Raportów, Yarsoon@MeteoprognozaPL @meteo_expert @NaGraHo#obserwatorzyburz #burza #pogoda… pic.twitter.com/8xL0KN3egS — Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 1, 2026 Rozwiń

Również w Puławach wystąpiło zjawisko downburst.

Śląskie. Opady gradu, zalane ulice

Dyżurny WSKR przekazał, że do godz. 16 w środę śląscy strażacy odnotowali 25 zdarzeń pogodowych, głównie w południowej części województwa. Interwencje dotyczyły usuwania połamanych drzew, gałęzi i wypompowywania wody z zalanych ulic.

W wyniku burz doszło do podtopień w Chorzowie. Na nagraniach widać, jak samochody, a także autobus miejski, pokonują zalaną ulicę. Woda sięgała kolan.

Zalania w Chorzowie Źródło: Sklep wędkarski 16 lipca

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania ulewy w Chorzowie.

Chorzów zalania i podtopienia Źródło: Kontakt24 / DarekpolskaChorzów

Chorzów Źródło: Kontakt24/darekpolskachorzow

To, jak aura jest groźna, widać na materiałach, które wpływają do nas od Reporterów24.

Szkody podczas burzy, Zabrze (Śląskie) Szkody podczas burzy, Zabrze (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Ewelina Szkody podczas burzy, Zabrze (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Ewelina

Burza nad Łazami (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Mariusz

Grad spadł w miejscowości Owsiszcze w województwie śląskim, niedaleko granicy z Czechami.

Grad w miejscowości Owsiszcze (woj. śląskie) Źródło zdjęcia: Aneta Zawisz, Sieć Obserwatorów Burz

Małopolska. Połamane gałęzie

W województwie małopolski strażacy przeprowadzili do godziny 19 w środę 40 interwencji. Działania polegały głównie na oczyszczaniu dróg z połamanych gałęzi.

Redagowała ast