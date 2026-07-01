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Zalane ulice, uszkodzone dachy. Burzowa środa

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UUUU-0001
Zalania w Chorzowie
Źródło wideo: Sklep wędkarski 16 lipca
Źródło zdj. gł.: Sklep wędkarski 16 lipca
Burzowy front wędruje w środę nad Polską. Towarzyszący mu silny wiatr powala drzewa i łamie gałęzie. Doszło do podtopień na terenie województwa śląskiego i lubelskiego. Do strażaków także z innych regionów cały czas wpływają zgłoszenia.

W środę nad Polską przechodzi front, na którym pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Grzmi między innymi w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie, Mazowszu czy Podlasiu. Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert.

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Podkarpackie. Ściana gradu

Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 60 razy usuwając skutki burz, które przeszły w środę nad regionem. Jak przekazał rzecznik prasowy KW PSP starszy brygadier Marcin Betleja, najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim oraz mieleckim. Podkreślił, że większość działań strażaków polegała na usuwaniu połamanych konarów i gałęzi drzew. Drzewa tarasowały jezdnie, chodniki oraz zalegały na prywatnych posesjach. - W 11 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone przez podmuchy wiatru i grad dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych - powiedział. Rzecznik dodał, że najwięcej interwencji odnotowano w północno-zachodniej części województwa. - Na szczęście nikt nie został ranny - zaznaczył. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie przekazał, że bez prądu w regionie jest około tysiąca odbiorców, głównie w okolicach Stalowej Woli i Mielca. Zaznaczył, że awarie usuwane są na bieżąco.

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Ściana gradu w rejonach Żywca
Źródło: Monia, Sieć Obserwatorów Burz

Po południu w Stalowej Woli sypnął grad. "Znajduje się tam stacjonarna komórka burzowa, która poza gradem, przynosi nawalne opady deszczu mogące prowadzić do zalań" - napisała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.

Kilkucentymetrowy grad pojawił się w Stalowej Woli
Kilkucentymetrowy grad pojawił się w Stalowej Woli
Źródło zdjęcia: Lorri, Sieć Obserwatorów Burz

Lubelskie. Zerwane dachy, wiatrołomy

Burze pojawiają się w środę także na terenie województwa lubelskiego. Strażacy mają pełne ręce roboty. Dyżurny KW PSP w Lublinie przekazał, że odnotowano łącznie 131 zdarzeń. 102 interwencje dotyczyły usuwania powalonych drzew, 16 - podtopień, a 13 - zerwanych dachów.

"Przez nasz region przechodzą burze. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do komunikatów służb oraz prognoz pogody. Policjanci wspólnie z pozostałymi służbami na bieżąco monitorują sytuację i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców" - zaapelowała w środę policja z Tomaszowa Lubelskiego.

Uszkodzony dach w Tomaszowie Lubelskim
Uszkodzony dach w Tomaszowie Lubelskim
Źródło zdjęcia: Policja Tomaszów Lubelski

W Puławach wystąpił nawalny deszcz, doszło do rozległych podtopień. Radiowóz policji nie był w stanie przejechać przez ulicę Kopernika, bo była zalana.

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Zalania w Puławach
Źródło: wPuławach

"W wielu częściach miasta woda wybijała studzienki, zalana jest część ulic, na niektórych leżą także połamane drzewa. Jestem w kontakcie z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach starszym brygadierem Krzysztofem Morawskim. Wiemy, że na terenie powiatu mamy 140 zgłoszeń, w Puławach 70" - napisał na Facebooku Paweł Maj, prezydent Puław.

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Krajobraz po burzach w gminie Końskowola (powiat puławski)
Źródło: TVN24

Przechodzącej przez miejscowość Siemień burzy towarzyszył bardzo silny wiatr związany ze zjawiskiem downburst. Downburst to gwałtowny prąd zstępujący w chmurze burzowej, który może powodować poważne szkody.

Również w Puławach wystąpiło zjawisko downburst.

Śląskie. Opady gradu, zalane ulice

Dyżurny WSKR przekazał, że do godz. 16 w środę śląscy strażacy odnotowali 25 zdarzeń pogodowych, głównie w południowej części województwa. Interwencje dotyczyły usuwania połamanych drzew, gałęzi i wypompowywania wody z zalanych ulic.

W wyniku burz doszło do podtopień w Chorzowie. Na nagraniach widać, jak samochody, a także autobus miejski, pokonują zalaną ulicę. Woda sięgała kolan.

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Zalania w Chorzowie
Źródło: Sklep wędkarski 16 lipca

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania ulewy w Chorzowie.

Chorzów zalania i podtopienia
Źródło: Kontakt24 / DarekpolskaChorzów
Chorzów
Źródło: Kontakt24/darekpolskachorzow

To, jak aura jest groźna, widać na materiałach, które wpływają do nas od Reporterów24.

Szkody podczas burzy, Zabrze (Śląskie)

Szkody podczas burzy, Zabrze (Śląskie)
Szkody podczas burzy, Zabrze (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 / Ewelina
Szkody podczas burzy, Zabrze (Śląskie)
Szkody podczas burzy, Zabrze (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 / Ewelina
Burza nad Łazami (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz

Grad spadł w miejscowości Owsiszcze w województwie śląskim, niedaleko granicy z Czechami.

Grad w miejscowości Owsiszcze (woj. śląskie)
Grad w miejscowości Owsiszcze (woj. śląskie)
Źródło zdjęcia: Aneta Zawisz, Sieć Obserwatorów Burz

Małopolska. Połamane gałęzie

W województwie małopolski strażacy przeprowadzili do godziny 19 w środę 40 interwencji. Działania polegały głównie na oczyszczaniu dróg z połamanych gałęzi.

Redagowała ast

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Tagi:
burzeulewy
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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