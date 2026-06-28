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Powalone drzewa, uszkodzone dachy. Gwałtowne burze w niedzielę

Skutki niedzielnych burz w Strzelcach Krajeńskich
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: strzelce24.pl
W niedzielę wieczorem nad Polskę nadciągnęły silne burze. Podmuchy wiatru spowodowały poważne zniszczenia m.in. w Strzelcach Krajeńskich w województwie lubuskim.

Po niedzielnych rekordowych upałach nad Polskę nadciągnęły silne burze. Przed burzami ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w części kraju obowiązywał także alert RCB.

RADAR BURZ I OPADÓW W TVNMETEO.PL

Lubuskie. Połamane drzewa na ulicach

W niedzielę po południu burza przeszła przez Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie), powodując poważne szkody. Portal strzelce24.pl udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcia zniszczeń. Jak podano, dużo szkód odnotowano w południowej części miasta na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piastowski".

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
burze
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