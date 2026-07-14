Polska Alert RCB dla ośmiu województw. "Możliwe podtopienia" Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - SMS-owe ostrzeżenie o takiej treści otrzymali we wtorek odbiorcy na terenie województw:

dolnośląskiego ;

śląskiego ;

małopolskiego ;

opolskiego ;

wielkopolskiego (powiaty: kępiński, grodziski, nowotomyski);

lubuskiego (powiatów: żagański, żarski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński, świebodziński);

świętokrzyskiego (powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski);

łódzkiego (powiaty: pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski).

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

▪ dolnośląskiego

▪ śląskiego

▪ małopolskiego… pic.twitter.com/J6z9ghw5qT — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 14, 2026 Rozwiń

Przed burzami z ulewami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu województwach pojawiły się pomarańczowe alarmy.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Burze wędrują nad krajem