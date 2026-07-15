Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"

Pogoda na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - takie wiadomości otrzymali znajdujący się na terenie województw:

małopolskiego ;

podkarpackiego ;

śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, Gliwice, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory i żywiecki);

lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość);

lubuskiego (powiaty: nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski);

dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki).

W związku z burzami możliwe są przerwy w dostawie prądu. Eksperci zaapelowali o zachowanie ostrożności. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.