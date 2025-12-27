Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek" - SMS zo takiej treści został rozesłany w sobotę do odbiorców przebywających w powiatach: lęborskim, nowodworskim, puckim, wejherowskim oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w województwie pomorskim.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dzis, w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek."



Alert RCB został przesłany do odbiorców w powiecie: lęborskim, nowodworskim, puckim, wejherowskim oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie (woj.… pic.twitter.com/H2daYvrrSF — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 27, 2025 Rozwiń

Przed silnym wiatrem w części województwa pomorskiego ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

