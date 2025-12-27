Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"

Silny wiatr nad Bałtykiem
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w sobotę SMS-owy alert do osób przebywających na terenie kilku powiatów województwa pomorskiego. Zagrożenie będzie tam stanowił silny wiatr.

"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek" - SMS zo takiej treści został rozesłany w sobotę do odbiorców przebywających w powiatach: lęborskim, nowodworskim, puckim, wejherowskim oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w województwie pomorskim.

Przed silnym wiatrem w części województwa pomorskiego ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prawie cała Polska objęta alarmami, miejscami nawet drugiego stopnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prawie cała Polska objęta alarmami, miejscami nawet drugiego stopnia

Prognoza

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Autorka/Autor: kp

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski - Meteo24.com.pl

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
pogodawiatrAlert RCB
Czytaj także:
Opady marznące
Prawie cała Polska objęta alarmami, miejscami nawet drugiego stopnia
Prognoza
Porywy wiatru w Skandynawii w sobotę
Burza nad Skandynawią. Odwołano promy do Polski
Świat
W Rio de Janeiro w Boże Narodzenie było 40 stopni
Fala upałów na Boże Narodzenie. "Jest niesamowicie gorąco"
Świat
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
Polska
Śnieg w Nowym Jorku
Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
Świat
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
Prognoza
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Atak zimy. "Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu"
Świat
Noc będzie mroźna
Gdzie nocą znów zapanuje mróz
Prognoza
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Miesięczne opady w kilka godzin
Świat
Święta na stacji polarnej
"Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"
Ciekawostki
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
Prognoza
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
Świat
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
Świat
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
Polska
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Na południu silny mróz, na północy prawie 5 stopni na plusie
Polska
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
Prognoza
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Prognoza
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Świat
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Polska
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Polska
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom