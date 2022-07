Pogoda na 16 dni: wkrótce przyjdzie większe ochłodzenie

Najgorętsze masy powietrza zostały wyparte z Polski, ale te które napłynęły zamiast nich są na razie tylko trochę chłodniejsze. Podobnie jak u nas wygląda teraz sytuacja w większości europejskich krajów, do których dociera teraz albo bardzo ciepłe albo gorące powietrze z południa. Nieco inaczej sytuacja wygląda jedynie na północnym zachodzie kontynentu, na przykład na Wyspach Brytyjskich - tu będzie napływać chłodne powietrze kierowane tam przez niż znajdujący się nad Morzem Norweskim. I właśnie ta masa powietrza będzie przyczyną ochłodzenia w Polsce za kilka dni (patrz mapa).

Przed nami gorący początek tygodnia, ale w odróżnieniu od niedawnej fali upałów, temperatura będzie o kilka stopni niższa, a od wtorku nie powinna przekraczać 27 stopni Celsjusza. Później, jeszcze przed weekendem, zrobi się wyraźnie chłodniej i miejscami - zwłaszcza na północy - będzie 18-19 stopni, a na południu do 24 stopni. Następnie, od 10 lipca, temperatura będzie coraz wyższa i stopniowo, w połowie miesiąca, dojdzie do 28, a w kolejnych dniach do 30. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.