Silny wiatr na północy kraju. IMGW ostrzega

Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Alarmy pierwszego stopnia zostały wydane dla północnych regionów kraju. Wiatr może w porywach rozpędzać się do 85 kilometrów na godzinę.

Alerty IMGW - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.