Start rakiety Falcon 9. Na pokładzie są polskie satelity

Start rakiety Falcon 9 z misją Transporter-15 z amerykańskiej bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii rozpoczął się po godzinie 19.40. Na pokładzie maszyny znajduje się 140 ładunków, w tym polskie satelity podwójnego wykorzystania - o zastosowaniach przydatnych w wojskowości i przemyśle cywilnym.

Start misji był kilkukrotnie przekładany. Poprzednia próba miała odbyć się w środę, ale na 15 minut przed startem odliczanie zostało przerwane. Przedstawiciele firmy SpaceX nie podali wtedy, co dokładnie było przyczyną przełożenia startu.

Hubert Kijek o misji Transporter-15 Źródło: TVN24/SpaceX

Polskie satelity w kosmosie

Jeden z wyniesionych satelitów to ICEYE. Wykorzystuje on technologię tzw. syntetycznej apertury, pozwalającą na monitorowanie powierzchni Ziemi za pomocą radarów. System pozwoli na ciągłą obserwację interesujących obszarów, na przykład infrastruktury wojskowej, transportowej czy energetycznej, Morza Bałtyckiego i granic państwa, a w wypadku wojny - na rozpoznawanie i śledzenie ruchów wojsk przeciwnika, wykrywanie ukrytego sprzętu czy ocenę zniszczeń. Satelita jest wynikiem podpisanej w maju bieżącego roku umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1.

W tym samym transporcie na orbitę okołoziemską trafiła też polska konstelacja trzech małych satelitów - PIAST-S1, PIAST-S2, PIAST-M. Założeniem projektu jest budowa konstelacji trzech nanosatelitów rozpoznania obrazowego na bazie platformy HyperSat firmy Creotech Instruments. To pierwsze stworzone w Polsce instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Trzecim polskim akcentem jest nanosatelita firmy SatRev - PW-6U - do pozyskiwania danych, które mogą być szeroko wykorzystywane - od rolnictwa i leśnictwa po energetykę i infrastrukturę. Firma SatRev od 2016 r. rozwija technologie umożliwiające szybkie pozyskiwanie i analizę danych satelitarnych m.in. budując własne centrum kontroli misji we Wrocławiu, podsystemy satelitarne oraz stacje odbiorcze w Polsce i Omanie.