Grenlandzkie szelfy znikają. Bez nich czeka nas katastrofa

W październiku do sieci trafił raport British Antarctic Survey, z którego wynikało, że topnienia Antarktydy nie da się już całkowicie zatrzymać - proces ten po prostu postąpił za daleko. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach "Nature Communications", utrata lodu przyjęła niepokojące wymiary również na północnej półkuli.

Utracone 35 procent objętości

Wyniki pokazały, że od roku 1978 szelfy północnej Grenlandii straciły około 35 procent swojej objętości. Z ośmiu gigantycznych mas lodu do czasów obecnych przetrwało pięć, które na dodatek stają się mniejsze, słabsze i spękane. Procesy rozpadu są napędzane przez coraz cieplejsze wody, podmywające lodowe struktury i topiące je od spodu.

- To ostatnie szelfy grenlandzkiej pokrywy lodowej - powiedział Romain Millan z Universite Grenoble Alpes, główny autor badania.

Bariera dla lodu

Jak wyjaśnili autorzy, chociaż topnienie samych szelfów nie podnosi poziomu mórz i oceanów, może ono powodować reakcję łańcuchową - działają one jak naturalne bariery powstrzymujące ucieczkę wody z lodowców do oceanu.

Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ utrata lodu z Grenlandii jest odpowiedzialna za około 17 procent wzrostu globalnego poziomu morza w latach 2006-2018. Niegdyś jeden z największych szelfów, Zachariae Isstrom, rozpadł się w okresie między 2003 a 2012 rokiem, powodując spływ roztopów z sąsiedniego lodowca do oceanu. Rocznie gubi on 18 miliardów ton lodu - dla porównania, potrzeba około 360 mld ton lodu, aby podnieść poziom mórz o milimetr.