Masz psa lub kota? Jakość twojego snu może być gorsza

Posiadanie zwierząt może źle wpłynąć na jakość snu. Badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wskazało, że właściciele psów i kotów częściej miewają problemy z zasypianiem niż osoby, które nie posiadają zwierzaków domowych. Nie oznacza to wcale, że pupile mają negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Chociaż zwierzęta domowe to nasi najlepsi towarzysze, życie pod jednym dachem z psem czy kotem może być niełatwe - nawet podczas odpoczynku. Jak wskazują wyniki badania opublikowane na łamach czasopisma "Human-Animal Interactions", właściciele zwierzaków zazwyczaj śpią gorzej niż osoby, które nie posiadają pupila.

Zaburzenia snu i szarpnięcia mięśni

Badanie przeprowadzone zostało przez naukowców z Lincoln Memorial University. Wykorzystano w nim wyniki ankiety National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) przeprowadzanej co roku na grupie 5000 Amerykanów. Do analizy użyte zostały dane z lat 2005-2006. Badaczy najbardziej interesowały takie czynniki jak chrapanie, budzenie się w nocy i szarpnięcia mięśni, jak również inne objawy związane z jakością snu: uczucie senności, krótki czas snu czy trudności z zasypianiem. Wyeliminowano również inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na słabą jakość snu.