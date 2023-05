Oceaniczna "strefa mroku" może stać się strefą martwą

"Strefa mroku" - pogrążona w półmroku część oceanów - może w najbliższej przyszłości opustoszeć. Najnowsze badanie wskazuje, że w poprzednich okresach ocieplenia się Ziemi ilość zamieszkujących ją organizmów znacząco malała. Jak wynika z modeli klimatycznych, emisje gazów cieplarnianych mogą doprowadzić do całkowitego wymarcia zamieszkujących ją zwierząt, co miałoby drastyczne konsekwencje dla bioróżnorodności.

Strefa mezopelagialu to jedno z kluczowych miejsc dla oceanicznych ekosystemów - zamieszkuje ją więcej gatunków ryb niż wszystkie pozostałe warstwy oceanu razem wzięte. Rozciąga się ona na głębokości od 200 do 1000 metrów, czyli tam, gdzie do wód dociera niewiele światła słonecznego, przez co niekiedy nazywana jest ona "strefą mroku". Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma "Nature Communications", zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do zmniejszenia liczby zamieszkujących ją gatunków, a w najgorszym wypadku doprowadzić do jej całkowitego opustoszenia.