Nauka Artemis II. Załoga coraz bliżej domu. Plan historycznego powrotu Agnieszka Stradecka

Co zobaczyli astronauci podczas lotu wokół Księżyca Źródło: TVN24

Dobiega końca misja Artemis II, której celem było okrążenie Księżyca przez ludzi i obserwacja jego niewidocznej strony. Astronauci znajdują się coraz bliżej Ziemi - na początku dziewiątego dnia misji znajdowali się około 237 tysięcy kilometrów od naszej planety.

Artemis II. Powrót krok po kroku

Astronauci rozpoczną ostateczne przygotowywania kapsuły do lądowania około godziny 20 czasu polskiego w piątek. Zadanie to przypadnie Christinie Koch i Jeremy'emu Hansenowi - astronauci schowają sprzęt, z którego korzystali podczas misji, wyregulują fotele załogi i upewnią się, że wszystkie przedmioty zostały odpowiednio zabezpieczone przed powrotem na Ziemię. Załoga zapozna się z raportami pogodowymi oraz otrzyma informacje od załóg ratowniczych. Przez cały dzień mają również przygotowywać się do działań po wylądowaniu.

Około godziny 20.53 wykonany zostanie trzeci manewr korekcji trajektorii powrotnej kapsuły. Krótkie uruchomienie silników zapewni, że Orion pozostanie w odpowiednim położeniu przed wejściem w atmosferę. Podczas manewru astronauci mają monitorować systemy nawigacyjne i napęd statku.

W sobotę 30 minut po północy czasu środkowoeuropejskiego letniego NASA rozpocznie transmisję powrotu załogi na Ziemię, podczas której zaplanowana jest również konferencja dotycząca statusu misji. Godzinę później, około godz. 1.33, nastąpi odłączenie modułu załogowego. Statek Orion odrzuci niepotrzebny już moduł serwisowy, który spłonie w atmosferze. Załoga będzie wtedy w bezpiecznym module załogowym.

O godz. 1.37 wykonany zostanie ostatni manewr korekcyjny trajektorii. Orion osiągnie maksymalną prędkość, ponad 38 tysięcy kilometrów na godzinę, tuż przed wejściem w atmosferę.

Powrót astronautów. Kluczowy moment

O godzinie 1.53 rozpocznie się wejście statku Orion w atmosferę. Kapsuła uderzy w sią z gigantyczną prędkością, rozpoczynając proces hamowania aerodynamicznego. To najbardziej stresujący moment - wejście atmosferyczne generuje ogromne temperatury, dochodzące do około 2760 stopni Celsjusza. W tym momencie dojdzie także do sześciominutowej, planowanej przerwy w łączności radiowej.

Po jej przywróceniu kapsuła Orion rozpocznie ostatni etap powrotu - opadanie na spadochronach do Pacyfiku. Wodowanie w okolicach San Diego w Kalifornii zaplanowane jest na godzinę 2.07.

W ciągu dwóch godzin od wodowania załoga przetransportowana na pokład okrętu USS John P. Murtha. Astronauci zostaną poddani wstępnym badaniom medycznym, po czym powrócą na ląd, aby wsiąść do samolotu lecącego do Centrum Kosmicznego im. Johnsona NASA w Houston. Konferencję prasową zaplanowano na godzinę 4.30.

