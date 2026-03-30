Ostatnie przygotowania do lotu wokół Księżyca. "Jesteśmy gotowi"

Przygotowania do misji Artemis II są na ostatniej prostej Źródło: Reuters

Misja Artemis II to kluczowy etap programu Artemis realizowanego przez NASA. Ma on na celu powrót ludzi na Księżyc, a w dalszej perspektywie - ustanowienie stałej obecności człowieka na Srebrnym Globie. W ramach misji czworo astronautów znajdujących się na pokładzie statku kosmicznego Orion zostanie wyniesionych na orbitę okołoksiężycową przez rakietę SLS. Lot ma trwać około 10 dni.

"Jesteśmy gotowi"

Pierwsze okno startowe misji Artemis II otwiera się w nocy z 1 na 2 kwietnia między godziną 12.24 a 2.24 czasu polskiego. W niedzielę Lori Glaze, pełniącą obowiązki zastępcy administratora misji rozwoju systemów eksploracyjnych NASA, potwierdziła podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Kosmicznym Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, że amerykańska agencja kosmiczna jest gotowa do startu.

- Jesteśmy już bardzo, bardzo blisko i jesteśmy gotowi - zaczęła Glaze. - Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy test gotowości do lotu. Od tego czasu wszystkie nasze operacje przebiegają bardzo sprawnie. Nasze systemy lotnicze są gotowe. Systemy naziemne są gotowe. Nasze zespoły startowe i operacyjne są gotowe. Nasz zespół do spraw operacji lotniczych w Houston również jest gotowy - powiedziała.

Czworo astronautów wybranych do misji Artemis - Reid Wiseman, Christina Koch i Victor Glover z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej - w piątek przylecieli na Florydę z Houston w Teksasie. W sobotę przybyli do Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego, położonego tuż obok kosmodromu Cape Canaveral Space Force Station, skąd odbędzie się start misji.

Technicy NASA umieszczają statek kosmiczny Orion na rakiecie SLS Źródło: NASA/Kim Shiflett

Program Artemis

Choć podczas misji Artemis II statek kosmiczny Orion nie wyląduje na Księżycu, ludzie znajdą się najbliżej naszego naturalnego satelity od ponad 50 lat, gdy na jego powierzchni wylądowali członkowie misji Apollo 17, Gene Cernan i Harrison "Jack" Schmitt. Lądowanie na Srebrnym Globie ma się odbyć w ramach misji Artemis IV, zaplanowanej na początek 2028 roku. Wcześniej, podczas misji Artemis III, która ma się odbyć w połowie 2027 roku, NASA przeprowadzi testy na niskiej orbicie okołoziemskiej.