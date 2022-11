Latający gigant trafiony piorunem tuż po starcie. Świadkowie usłyszeli głośny huk

Jak informuje BBC, do incydentu doszło we wtorek, 1 listopada, ok. godz. 13, chwilę po starcie z lotniska Hawarden Airport w walijskim hrabstwie Flintshire. W trakcie wznoszenia się w powietrze Airbus Beluga XL5 został trafiony piorunem. Sytuacja została uchwycona przez kamerę znajdującego się w pobliżu samochodu. Konstruktor samolotu potwierdził, że faktycznie doszło do takiego zdarzenia.