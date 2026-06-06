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Obłoki srebrzyste na polskim niebie. Zobacz zdjęcia

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Obłoki srebrzyste
Obłoki srebrzyste, Nowogród (Podlaskie)
Źródło wideo: Karol/ Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Kitka Anitka, Koczała/Sieć Obserwatorów Burzz
Piątkowa noc przyniosła na niebie ciekawe widoki. Mowa o obłokach srebrzystych, jednych z najbardziej tajemniczych ziemskich chmur. Zobacz, jak się prezentowały.

Od czerwca do połowy sierpnia w Polsce trwa sezon na obłoki srebrzyste. To jedne z najrzadziej obserwowanych, a jednocześnie najbardziej charakterystycznych chmur występujących w ziemskiej atmosferze.

Obłoki srebrzyste na zdjęciach

W tym roku pierwsze obłoki srebrzyste zagościły już na polskim niebie. W piątek udało się je sfotografować jednej z członkiń Sieci Obserwatorów Burz ze wsi Koczała w województwie pomorskim. Sieć udostępniła zdjęcia w swoich mediach społecznościowych.

Czym są obłoki srebrzyste?

Obłoki srebrzyste to polarne chmury, które powstają w mezosferze na wysokości od około 75 do 85 kilometrów. Według badań składają się z mikroskopijnych kryształków lodu. Naukowcy nie są pewni, jak para wodna, konieczna do wykształcenia się chmur, pojawia się tak wysoko w atmosferze.

Obłoki srebrzyste są najczęściej obserwowane w pasie między 50 a 70 stopniem szerokości geograficznej (zarówno północnej, jak i południowej), gdy słońce znajduje się od sześciu do 16 stopni poniżej horyzontu. Najłatwiej dostrzec je w półzmroku przy zmierzchu lub świcie.

Najlepszym miejscem do obserwacji obłoków srebrzystych są otwarte tereny położone z dala od miast, gdzie zanieczyszczenie światłem jest mniejsze niż w aglomeracjach. Aby zobaczyć te wyjątkowe chmury, nie trzeba specjalistycznego sprzętu - są łatwo dostrzegalne gołym okiem.

Białe noce w Polsce. Niektórzy już się nimi cieszą
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Białe noce w Polsce. Niektórzy już się nimi cieszą

Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl
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Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
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Tagi:
Chmury
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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