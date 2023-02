Konkurs na Europejskie Drzewo Roku dobiega końca. Jest też kandydat z Polski

Europejskie Drzewo Roku 2023. Dąb Fabrykant z Łodzi

W 2023 roku reprezentantem Polski jest łódzki Dąb Fabrykant. To 180-letnie drzewo zwraca uwagę swoim nietypowym pokrojem - jeden z jego konarów ma ponad 20 metrów długości i biegnie niemal równolegle do ziemi. Fabrykant rośnie na terenie Parku im. ks. bp. Michała Klepacza, należącego do Politechniki Łódzkiej. Szczególnie pięknie prezentuje się on wiosną, na tle kwitnącej na niebiesko cebulicy syberyjskiej. To właśnie te cechy sprawiły, że dąb zwyciężył w polskim konkursie Drzewo Roku 2022, organizowanym przez organizację ekologiczną Klub Gaja.