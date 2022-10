Schodził po ścianie skalnej, gdy od góry zaatakował go niedźwiedź. Nagranie

Mężczyzna wspinający się w górach Japonii został zaatakowany przez niedźwiedzia, gdy schodził po stromej ścianie skalnej. Zwierzę nacierało kilka razy. Nagranie z incydentu zostało opublikowane w Internecie.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na początku października na górze Futago w Japonii. Mężczyzna schodził ze skalistego szczytu, gdy natarł na niego niedźwiedź. Zdarzenie zarejestrowała kamera. Na nagraniu zamieszczonym na platformie YouTube widać, że zwierzę naciera kilkukrotnie.

"Zostałem zaatakowany przez niedźwiedzia (…), gdy schodziłem ze skalistego szczytu Góry Futago (…). Zamiast poddać się strachowi, przestawiłem się na myślenie: skoro to się dzieje, nie mam innego wyjścia niż się z tym zmierzyć" - napisał w komentarzu do nagrania. Wymienił też trzy rzeczy, które robił, aby się obronić: odstraszające krzyki, uderzenia pięścią oraz ciosy nogą. Przyznał, że zwierzę, atakując go, prawdopodobnie chciało chronić swoje młode, bo "wtargnąłem na terytorium niedźwiedzi. Ale ponieważ mnie zaatakowały, musiałem zastosować samoobronę" - stwierdził.

Po zdarzeniu mężczyzna wrócił na szczyt, chwilę odpoczął, a następnie zszedł tą samą drogą, którą przyszedł. W wyniku ataku doznał jedynie niegroźnych ran na rękach.

Niedźwiedzie w Japonii

W Japonii występują dwa gatunki niedźwiedzi - czarny niedźwiedź azjatycki i niedźwiedź brunatny, ten jednak występuje wyłącznie na wyspie Hokkaido. Prawdopodobnie więc mężczyznę zaatakował czarny niedźwiedź azjatycki. Żyją one głównie w pagórkowatych lasach i w górach Azji Wschodniej i mogą ważyć do 200 kilogramów. Uważa się, że są szczególnie agresywne w stosunku do ludzi.

Kiedy niedźwiedź atakuje człowieka

- Co może wywołać agresywną reakcję niedźwiedzia, to zaskoczenie go, spotkanie samicy w pobliżu miejsca, gdzie znajdują się jej młode, albo natknięcie się na niedźwiedzia, który chroni pożywienie - wskazał w rozmowie z "Newsweekiem" Greg Lemon z Departamentu Ryb, Dzikich Zwierząt i Parków amerykańskiego stanu Montana. - Niedźwiedzie są bardziej aktywne o tej porze roku, ponieważ spędzają więcej czasu na jedzeniu i szukaniu pożywienia, oczekując na zimę, kiedy to zapadają w zimowy sen - dodał.

