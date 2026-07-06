Ciekawostki Tajemnicze kule na australijskiej plaży. Skąd się tam wzięły Krzysztof Posytek |

Tajemnicze kule na australijskiej plaży Źródło wideo: Queensland Fire Department Źródło zdj. gł.: Queensland Fire Department

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W miniony weekend na plaży Forrest Beach w pobliżu miejscowości Ingham w australijskim stanie Queensland pojawiło się sześć tajemniczych kul. Na ich obecność zwróciła uwagę Australijska Agencja Kosmiczna (ASA).

Tajemnicze kule na australijskiej plaży

W poniedziałek ASA poinformowała, że zidentyfikowała prawdopodobne pochodzenie tajemniczych kul. Podała, że obiekty "wyglądają na zbiorniki ciśnieniowe z rakiety nośnej", która niedawno powróciła z orbity do atmosfery ziemskiej. ASA dodała, że współpracuje z organami międzynarodowymi w celu potwierdzenia typu rakiety, z której mają pochodzić zbiorniki.

Straż pożarna stanu Queensland ustanowiła w weekend strefę zakazu wstępu w promieniu 50 metrów od kul. Zaapelowała, by nie zbliżać się do nich ani ich nie dotykać. Poprosiła także, by w przypadku natrafienia na podobne obiekty w innych miejscach, natychmiast się od nich oddalić i skontaktować się ze służbami.

CZYTAJ TAKŻE: Bije się z samochodami, bo nie ma z kim. Neil to gwiazda mediów społecznościowych

Przed poniedziałkowym oświadczeniem ASA w sieci pojawiły się spekulacje, że kule to zbiorniki paliwa do statków kosmicznych, przez co mogą zawierać resztki wysoce łatwopalnych lub reaktywnych substancji. Jak podał australijski nadawca publiczny ABC, na plaży pojawiły się ekipy w kombinezonach ochronnych, które - pod nadzorem policji - umieściły "kosmiczne kule" w pojemnikach na substancje niebezpieczne.

Tajemnicze kule na australijskiej plaży Tajemnicze kule na australijskiej plaży Źródło zdjęcia: Queensland Fire Department Tajemnicze kule na australijskiej plaży Źródło zdjęcia: Queensland Fire Department Tajemnicze kule na australijskiej plaży Źródło zdjęcia: Queensland Fire Department

Poruszenie w spokojnej miejscowości

Niektórzy mieszkańcy spokojnego Ingham ucieszyli się pojawienia się z kul na plaży, bo dzięki nim miejscowość na chwilę znalazła się na nagłówkach mediów. - Jest tu bardzo spokojnie i niewiele się dzieje. To nagłe ożywienie z pewnością wywołało pewne poruszenie - powiedziała Lisa Scobie, właścicielka lokalnej restauracji, w rozmowie z ABC.

To nie pierwszy raz, gdy na australijskim wybrzeżu pojawiły się tajemnicze obiekty. W 2023 roku morze wyrzuciło na plażę w pobliżu miasta Perth w stanie Australia Zachodnia dużą metalową kopułę. Władze Indii potwierdziły, że pochodziła ona z jednej z rakiet zbudowanych przez Indyjską Organizację Badań Kosmicznych (ISRO). Obiekty podobne do kul z Queenslandu pojawiły się także w zupełnie innym zakątku świata - w 2011 roku znaleziono je na równinach w Namibii.

Redagowała ast