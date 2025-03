40 minut lotu i przeszczep serca

Szczecińscy policjanci przetransportowali śmigłowcem serce do gdańskiego szpitala, gdzie 31-letni pacjent oczekiwał na przeszczep. Lot trwał około 40 minut.

14 marca załoga policyjnego śmigłowca przetransportowała serce ze Szczecina do Gdańska. Nadkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przekazała, że akcja była zaplanowana, więc dało to czas do odpowiedniego przygotowania się. - Lot trwał około 40 minut, warunki pogodowe były sprzyjające - dodała.