"Zadanie na 10-20 lat". Szef wywiadu o "głupich pomysłach Rosji"

- Sytuacja bezpieczeństwa jest poważna, trudna do przewidzenia i może także szybko pogorszyć się - wynika z rządowego raportu, który został skierowany w czwartek do parlamentu. To pierwszy taki dokument, w którym zarysowana jest linia polityki obronnej Finlandii, odkąd kraj wstąpił do NATO wiosną 2023 roku. Poprzedni raport opracowano w 2021 roku.