Wysokość wynagrodzenia posłów do Parlamentu Europejskiego różni się od kwoty, jaką zarabiają krajowi parlamentarzyści. Jaką kwotę miesięcznie otrzymuje eurodeputowany, na zwrot których kosztów może liczyć i jaką emeryturę może dostać w przyszłości? Wyjaśniamy.

W Parlamencie Europejskim zasiada łącznie 720 europosłów. W dniach 6-9 czerwca obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej wybiorą eurodeputowanych na kolejną pięcioletnią kadencję. W Polsce wybory odbędą się 9 czerwca, a wybierzemy w nich 53 europarlamentarzystów. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć?

ZOBACZ TEŻ: W wyborach do Parlamentu Europejskiego zarejestrowano 40 komitetów

Parlament Europejski. Ile zarabiają europosłowie?

Miesięczne wynagrodzenie posłów do Parlamentu Europejskiego, wypłacane z budżetu PE, ustalono na poziomie 38,5 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oznacza to, że eurodeputowany miesięcznie zarabia obecnie 10 075,18 euro (w przeliczeniu ok. 43,5 tys. zł - red.). Po potrąceniu unijnego podatku i składek ubezpieczeniowych daje to kwotę 7 853,89 euro, czyli równowartość około 33,9 tys. zł. "Państwa członkowskie mogą również obłożyć to wynagrodzenie podatkami krajowymi" - czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego.

W kwestii wysokości wynagrodzenia istnieje kilka wyjątków: posłowie wykonujący mandat w PE do czasu wyborów w 2009 roku mogli zdecydować się na pozostanie w dotychczasowym systemie krajowym w zakresie wynagrodzenia, odprawy przejściowej i świadczeń emerytalnych. Przed 2009 rokiem eurodeputowani zarabiali tyle, ile wynosi podstawowe wynagrodzenie posła z kraju, z którego ich wybrano. Posłom PE z Polski przysługiwała więc kwota 10,3 tys. zł.

Europosłom przysługuje zwrot kosztów podróży i nie tylko

Wynagrodzenie to jedno, ale europosłowie otrzymują również zwrot szeregu kosztów, które ponoszą, wykonując swoje obowiązki. PE wyszczególnia na swojej stronie zwrot kosztów ogólnych, kosztów podróży, a także inne koszty podróży oraz dietę dzienną. Celem zwrotu kosztów ogólnych jest pokrycie kosztów poniesionych w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany - w tym kosztów prowadzenia biura poselskiego, rachunków telefonicznych czy opłat pocztowych. Wysokość tego zwrotu w 2024 roku wynosi 4 950 euro miesięcznie - to równowartość ponad 21,3 tys. zł.

Parlament Europejski w Strasburgu. Posiedzenie z okazji 20-lecia rozszerzenia UE w 2004 roku RONALD WITTEK/PAP/EPA

Europosłowie otrzymują także zwrot kosztów podróży do miejsc, w których odbywają się posiedzenia PE: maksymalnie do wysokości ceny biletu lotniczego klasy biznes "D" lub równoważnej bądź ceny biletu kolejowego pierwszej klasy. W przypadku podróży samochodem eurodeputowani otrzymują ryczałtową kwotę 0,58 euro (ok. 2,51 zł - red.) za 1 km, do najwyżej 1000 km. Mogą też liczyć na stałe dodatki ryczałtowe, które mają pokryć inne koszty związane z podróżą, na przykład opłaty za autostrady czy koszt nadbagażu.

Do tego dochodzą inne koszty podróży: w przypadku działalności poza państwem członkowskim (np. udział w konferencji) europosłom przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz zwrot wydatków powiązanych w wysokości maksymalnie 4 886 euro (ok. 21,1 tys. zł) rocznie. PE wypłaca również dietę w wysokości 350 euro (ok. 1,5 tys. zł) dziennie w celu pokrycia ogółu pozostałych kosztów ponoszonych przez europosłów w okresach działalności parlamentarnej, pod warunkiem że potwierdzą oni swoją obecność. Dietę zmniejsza się o połowę, jeżeli poseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych w dniach głosowania na posiedzeniu plenarnym, nawet gdy jest obecny.

Odprawa i emerytura dla europosłów. Ile dostaną?

Eurodeputowani, którzy odchodzą z PE, otrzymują również odprawy. To równowartość miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok sprawowania mandatu. Otrzymują je co miesiąc - jednak nie krócej niż przez sześć i nie dłużej niż 24 miesiące.

Byli posłowie Parlamentu Europejskiego, po ukończeniu 63. roku życia, są uprawnieni do pobierania emerytury. Świadczenie emerytalne byłych europarlamentarzystów wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia europosła za każdy pełny rok sprawowania mandatu i jedną dwunastą tej kwoty za każdy kolejny pełny miesiąc sprawowania mandatu, ale nie więcej niż 70 proc. całkowitego wynagrodzenia posła do PE. Koszt tych świadczeń emerytalnych pokrywany jest z budżetu Unii Europejskiej.

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: tvn24.pl