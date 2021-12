Wołodymyr Zełenski: otrzymałem informację, że Rosja nie będzie kontynuować eskalacji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że prezydent USA Joe Biden poinformował go, iż Rosja zapewniła, że nie będzie kontynuować eskalacji na terytorium Ukrainy. Zełenski rozmawiał w piątek także prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przekazał, że dyskutowano o odblokowaniu formatu normandzkiego i pracy trójstronnej grupy kontaktowej do spraw uregulowania konfliktu w Donbasie.

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Joe Bidenem w czwartek wieczorem. - Przesłanie, jakie otrzymałem od prezydenta USA (sprowadza się do tego), że Rosja zapewniła USA i cały świat, że nie zamierza kontynuować eskalacji wobec terytorium naszego niepodległego państwa - powiedział prezydent Ukrainy w piątek wieczorem w telewizji 1+1.

Zełenski zapowiedział, że między Rosją i Ukrainą może pojawić się "dzięki USA" jeszcze jedna platforma do dialogu. Dodał, że nie wyklucza możliwości przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według Zełenskiego popierają to partnerzy w UE i USA. Podkreślił przy tym, że ważne jest, aby "nie stracić" formatu normandzkiego, do którego wchodzą Niemcy, Francja, Ukraina i Rosja.