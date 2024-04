Jednak, jak zaznacza amerykański think tank, "jest mało prawdopodobne, by w krótkim okresie Rosjanom udało się dokonać głębszego, znaczącego operacyjnie wejścia w terytorium Ukrainy w tym rejonie".

Ukraińska armia wycofuje się z miejscowości na zachód od Awdijiwki

Jeśli Ukraińcy wycofają się całkowicie do następnej linii umocnień, prawdopodobnie pozwoli to Rosjanom dokonać w miarę szybkiego przejścia przez pola - o ile Ukraińcy zdecydują, że nie chcą utrzymać tam swoich pozycji.

Co może spowolnić Rosjan?

Według ISW siły rosyjskie w miarę stabilizowania swoich pozycji na północny zachód od Awdijiwki staną przed wyborem, czy kontynuować przesuwanie się na zachód, by zdobyć wskazany wcześniej cel operacyjny - miejscowość Pokrowsk, czy próbować przesunąć się na północ, by dodatkowo wesprzeć operacje wokół Czasiw Jaru.

ISW przytacza też słowa Syrskiego, że groźba potencjalnej ofensywy na Charków zmusza Ukrainę do wydzielania dodatkowych sił i zasobów do obrony tego miasta. Think tank nadal ocenia, że Rosjanie nie mają obecnie wystarczających sił do zdobycia tego miasta, drugiego co do wielkości na Ukrainie.