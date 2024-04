Ostre słowa prezydenta USA

- Uważa, że (Benjamin Netanjuahu) popełnia błąd. Nie zgadzam się z jego podejściem - powiedział we wtorek Joe Biden w wywiadzie dla hiszpańskojęzycznej stacji telewizyjnej Univision.

- To czego się domagam to przerwanie ognia przez Izrael na sześć - osiem najbliższych tygodni i całkowicie swobodnego dostępu dla dostaw żywności i leków dla Gazy - podkreślił amerykański prezydent. Dodał, że "nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wstrzymywania takich dostaw i powinny być one wznowione teraz".