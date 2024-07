Wyrzucił głowę brata przez balkon. Makabryczna zbrodnia we włoskim miasteczku  

Lokalna policja otrzymała w środę wieczorem zgłoszenie w sprawie wyjątkowo brutalnego zabójstwa, do jakiego doszło w miejscowości Pannarano we Włoszech. Śledczych zawiadomił sam sprawca, Benito Miarelli. Wcześniej 59-latek zadał swojemu bratu Annibale'owi ciosy nożem i pozbawił go głowy. Trwają czynności mające na celu ustalenie motywu zbrodni - informuje "La Stampa". Bracia mieli od dłuższego czasu toczyć spór.