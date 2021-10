Pałac na Kwirynale w zasięgu byłego premiera? Media: Silvio Berlusconi może ubiegać się o prezydenturę

Kadencja prezydenta Włoch Sergio Mattarelli kończy się w lutym przyszłego roku. Włoskie media zauważają, że ubieganie się o najwyższą funkcje a państwie rozważa były premier Silvio Berlusconi. 85-letni lider partii Forza Italia, obecnie eurodeputowany, twierdzi, że może dalej służyć krajowi. Wystawienie jego kandydatury przez całą centroprawicę to jeden z możliwych scenariuszy.

Ostatnie dni politycznych dyskusji we Włoszech zdominowała kwestia przyszłości Silvio Berlusconiego, który zadeklarował, że nie myśli o emeryturze. Dla wielu komentatorów nie ulega wątpliwości, że były trzykrotny premier i założyciel imperium finansowego oraz telewizyjnego myśli o ukoronowaniu swej kariery stanowiskiem prezydenta.

- Uważam, że Silvio Berlusconi może jeszcze przydać się krajowi i obywatelom biorąc pod uwagę szacunek, jaki wciąż mnie otacza w Europie - powiedział o sobie w niedawnym wywiadzie. - Zobaczymy, co będę mógł zrobić, ale się nie wycofam i będę robić to, co może być przydatne dla naszego kraju - mówił.