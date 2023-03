Nakaz aresztowania Władimira Putina. Niemiecki minister: gdyby wjechał na teren Niemiec, zostałby aresztowany

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania Władimira Putina na wniosek prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, iż rosyjski przywódca jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Niemiecki minister: Berlin byłby zobowiązany do aresztowania Putina

Piątkowa decyzja haskiego sądu sprawia, że Niemcy byłyby zobowiązane do aresztowania rosyjskiego dyktatora, gdyby wjechał na terytorium RFN i przekazania go do MTK - powiedział minister sprawiedliwości tego kraju Marco Buschmann w sobotę w rozmowie z portalem dziennika "Bild".