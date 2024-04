Do zdarzenia doszło 25 marca przed domem należącym do 81-letniego Williama Brocka w South Charleston. CNN, powołując się na komunikat policji podaje, że 61-letnia Loletha Hall, pracująca jako kierowca Ubera, otrzymała poprzez aplikację zlecenie odbioru paczki z domu Brocka. Biuro szeryfa hrabstwa Clark udostępniło nagrania z kamery w samochodzie, którym przyjechała. Widać na nich, jak wysiada z samochodu, by porozmawiać z mężczyzną. Po chwili wraca, a Brock podąża za nią kierując broń w jej stronę.