Doradzała milionom rodziców, jak wychowywać dzieci. Przed sądem przyznała, że znęcała się nad własnymi

Franke przyznała się do winy podczas rozprawy, która odbyła się w poniedziałek 18 grudnia w mieście St. George w amerykańskim stanie Utah. Jak relacjonuje BBC, youtuberka, przyznając się do popełnienia zarzucanych jej czynów, wyraziła "najgłębszy żal i smutek w związku z tym, co stało się jej dzieciom i rodzinie". NBC News pisze, że zeznając przed sądem 41-latka "walczyła z emocjami". Przed swoim wyznaniem miała "zamknąć oczy i wziąć głęboki oddech".

Sprawa Ruby Franke. "Rany szarpane" na kończynach dziecka

W oświadczeniu cytowanym przez CBS News Franke przyznała się m.in. do kopania swoich dzieci w brzuch czy zmuszania ich do biegania boso po drodze. Zaznaczyła, że "robiła to wszystko z miłości". Chciała pokazać dzieciom, że były "złe i opętane". Jak informuje BBC, po aresztowaniu 41-latki czworo z sześciorga jej dzieci trafiło do ośrodka opiekuńczego.