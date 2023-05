Szturmował Kapitol, jest na liście FBI. Niezależny białoruski portal: uczy w Brześciu

Na stronie FBI Evan Newman figuruje jako poszukiwany, który może być "uzbrojony i niebezpieczny". Nie przeszkadza mu to jednak uczyć dzieci angielskiego w prywatnej szkole w Brześciu - napisał portal Nasza Niwa.

Poszukiwany przez FBI uczy w szkole na Białorusi

W marcu 2021 roku Evan Newman poleciał ze Stanów Zjednoczonych do Włoch pod pozorem podróży służbowej - tak doradził mu prawnik. Nie wrócił do USA. 13 marca dotarł do ukraińskiego Żytomierza, gdzie, jak twierdzi, wkrótce znalazł się pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).