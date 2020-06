Sondażowe problemy Trumpa. Przegrywa w kilku kluczowych stanach

W trakcie protestów przeciwko brutalności policji w USA spadło zaufanie do prezydenta Donalda Trumpa. Wzrosła też liczba Amerykanów, uważających, że kraj podąża w złym kierunku. Odbija się to na przedwyborczych sondażach - w wielu kluczowych stanach prowadzi były wiceprezydent Joe Biden.

Od 31 maja do 10 czerwca o 6,7 punktu procentowego, do 66,4 procent wzrósł odsetek Amerykanów, którzy uważają, że kraj podąża w złym kierunku - wynika z danych portalu RealClearPolitics, który podlicza średnią ze wszystkich liczących się sondaży. W tym samym okresie zaufanie do prezydenta Trumpa spadło z 44,2 procent do 42,1 procent.