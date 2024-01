W śmietniku był tors jego żony. Syn hollywoodzkiego producenta nie przyznaje się do morderstw

Potrójne morderstwo

Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się w piątek. Mężczyzna odmówił w jej trakcie przyznania się do zarzucanych mu zbrodni - poinformował portal ABC News. Haskell Jr. pozostaje w areszcie bez możliwości opuszczenia go za kaucją.

Zarzuty dla syna hollywoodzkiego producenta

Aresztowanie Haskella Jr. nastąpiło po tym, jak zatrudnił on cztery osoby, które miały usunąć z jego domu "ciężkie czarne worki na śmieci" rzekomo wypełnione kamieniami. Jedna z zatrudnionych osób otworzyła worek, w którym znalazła części ciała. Osoba ta zadzwoniła wówczas pod numer alarmowy 911. Tego samego dnia Haskell rzekomo został widziany podczas wrzucania worka na śmieci do kontenera oddalonego od jego domu o około 8 kilometrów. Kolejnego dnia w tym samym kontenerze znaleziono kobiecy tors. Późniejsze przeszukanie posiadłości 35-latka dostarczyło kolejnych dowodów w sprawie, w tym m.in. śladów krwi – opisuje CNN.

Przeprowadzona później analiza odnalezionych w śmietniku szczątek wykazała, że należały one do Mei Li Haskell, co od początku podejrzewali śledczy. Przyczyna jej śmierci nie została wskazana w aktach - informowało w grudniu CNN, powołując się na treść dokumentacji sporządzonej przez lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles. Ciała Gaoshan Li i Yanxiang Wang do tej pory nie zostały odnalezione.