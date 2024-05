Zakatował córkę. Jej ciała nie znaleziono

Pięciolatka została odebrana matce

W dokumencie wskazano, że Montgomery "nieregularnie" kontaktował się z córką przez pierwsze lata jej życia. W 2019 roku sąd przystał na jego wniosek i przyznał mu prawo do opieki nad córką i synem. Jednocześnie sąd orzekł, że specjalna kontrola, przeprowadzana w przypadku dzieci, które odbierane są rodzicom i trafiają do pieczy zastępczej w innym stanie (tzw. "home study" - red.) nie ma zastosowania w przypadku Montgomery'ego "ze względów konstytucyjnych, ponieważ uznano go za dobrego rodzica".

"Mam nadzieję, że jeszcze ją zobaczę". List w sądzie

"Moja siostra miała piękne niebieskie oczy, do tego uśmiechaliśmy się podobnie. Lubiłem bawić się z nią na placu zabaw. Dała mi swoją zepsutą zabawkę Elmo. Nadal ją mam, ale mam też poduszkę Myszki Minnie i nowego Elmo, który nie jest zepsuty. Trzymam go dla niej w szafie" - napisał siedmiolatek. "To bardzo smutne, że jest aniołem. Tęsknię za nią. Była moją najlepszą przyjaciółką. Mam nadzieję, że widzi, jak gram w koszykówkę, wygłupiam się z braćmi, i żałuję, że nie mogę przyprowadzić Harmony do mojej szkoły, żeby poznała moich przyjaciół i nauczyciela" - dodał.