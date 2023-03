Od początku 2023 roku w USA było więcej masowych strzelanin niż dni

W Stanach Zjednoczonych od początku 2023 roku było więcej masowych strzelanin niż dni - co najmniej 129, podała stacja ABC News, powołując się na dane organizacji Gun Violence Archive. Tylko w marcu doszło do 37 takich strzelanin. Od 1 stycznia 2023 roku zginęły co najmniej 4194 osoby, a 7419 zostało rannych.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Gun Violence Archive, masową strzelaninę definiuje się jako zdarzenie, w którym co najmniej cztery osoby zostały ranne lub zginęły. W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku w USA miało dojść do co najmniej 129 takich strzelanin.

ABC News zauważa, że masowe strzelaniny nie stanowią większości przypadków przemocy z użyciem broni w Ameryce, ale oczywisty jest ich wpływ na ofiary i społeczeństwo. Zdarzenia te pogrążają całe miasta w żałobie i wzmagają apele o reformę prawa do posiadania broni.

Masowe strzelaniny w USA

Według Gun Violence Archive tylko w marcu tego roku jak dotąd doszło do co najmniej 37 masowych strzelanin. W styczniu było ich 52, a w lutym 40. W całym 2022 roku doszło do 647 masowych strzelanin, a w 2021 roku - 690. Od 2013 roku, czyli odkąd organizacja zbiera dane, tylko na terenach szkół doszło do co najmniej 40 masowych strzelanin, a łącznie do 726 przypadków postrzelenia lub zastrzelenia ucznia lub nauczyciela w szkole.

Do ostatniej masowej strzelaniny w Stanach doszło w poniedziałek w szkole podstawowej w Nashville w stanie Tennessee. Co najmniej troje dzieci i troje dorosłych zmarło w wyniku odniesionych ran. Podczas interwencji funkcjonariuszy zginęła także 28-letnia napastniczka, była uczennica tej szkoły, która według policji była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet.

W związku z tragedią prezydent Joe Biden wezwał Kongres do wprowadzenia zakazu sprzedaży karabinów szturmowych. - Przemoc związana z bronią palną rozdziera nasze społeczności, rozdziera duszę tego narodu, a więc musimy zrobić więcej, by chronić nasze szkoły, tak by nie stały się one więzieniami - powiedział. Karabiny szturmowe są najczęstszym narzędziem sprawców masowych strzelanin w USA.

Z kolei w połowie lutego w wyniku ataku na terenie kampusu Uniwersytetu Stanowego w Michigan trzy osoby zginęły, a pięć osób zostało rannych. Dopuścił się go mężczyzna, który zmarł następnie w wyniku ran postrzałowych, które sam sobie zadał.

Przemoc z użyciem broni w USA

Według Gun Violence Archive do tej pory w 2023 roku łącznie co najmniej 4194 osoby zginęły, a 7419 zostało rannych we wszystkich zdarzeniach z użyciem broni w Stanach. Wśród ofiar znalazło się 188 dzieci i 1155 nastolatków w wieku 12-17 lat.

Autor:pb//az

Źródło: ABC News, Twitter